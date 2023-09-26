علم الفلك في أيرلندا: تراث غني ومساهمات مستمرة

قد لا تكون أيرلندا الدولة الأولى التي تتبادر إلى الذهن عند التفكير في علم الفلك، ولكن مساهماتها في تاريخ الفضاء والاستكشاف وعلم الفلك كبيرة. من الهياكل القديمة التي بناها سكان ما قبل الكلت إلى الأبحاث الحديثة في الجامعات، تتمتع أيرلندا بتراث غني في هذا المجال.

يمكن إرجاع الاهتمام بعلم الفلك في أيرلندا إلى أكثر من خمسة آلاف عام. تم بناء الهياكل، مثل تلك الموجودة في وادي بوين، قبل وقت طويل من بناء الأهرامات أو حتى ستونهنج. أحد أشهر المباني، نيوجرانج، معروف بقدرته على تحديد شروق الشمس في الانقلاب الشتوي. خلال بضعة أيام تقريبًا، وهو أقصر يوم في السنة، تشرق شروق الشمس من خلال صندوق السقف وتضيء الغرفة الرئيسية في التل. إن الدقة التي تم تحقيقها في بنائه، منذ أكثر من 5200 عام، رائعة حقًا.

في العصر الفيكتوري، كانت أيرلندا تفتخر بأكبر التلسكوبات العاكسة والمنكسرة في العالم. اليوم، تشارك جامعات مختلفة في أيرلندا في أبحاث فلكية حديثة ومعقدة. ويشارك العلماء والمهندسون في أيرلندا أيضًا في مهمات فضائية رائدة مع وكالة الفضاء الأوروبية.

خلال أسبوع الفضاء، وهو مهرجان سنوي في أيرلندا يتزامن مع أسبوع الفضاء العالمي، يتم الاحتفال بمراقبي النجوم ومساهماتهم في هذا المجال. آني سكوت ماوندر هي إحدى هؤلاء الأشخاص الذين سيتم تكريمهم. ولد ماوندر عام 1868، وكان عالمًا فلكيًا بارعًا قدم مساهمات كبيرة على الرغم من مواجهته تمييزًا ساحقًا بين الجنسين. شخصية بارزة أخرى هي أغنيس ماري كليرك، التي آمنت بجعل علم الفلك في متناول الجميع.

ويؤكد روب أوسوليفان، منسق التوعية الوطني لأسبوع الفضاء الأيرلندي، أن علم الفلك لديه القدرة على توحيد الناس. السماء ليلاً هي تراث ثقافي مشترك يتجاوز الحدود. عندما ينظر البشر إلى النجوم، فإنهم يكتسبون أيضًا تقديرًا أكبر للأرض والحاجة إلى العناية بها.

وفي الواقع، فإن مساهمات أيرلندا في علم الفلك وعدد لا يحصى من المجالات العلمية الأخرى واسعة ومتنوعة. يستمر اهتمام البلاد بعلم الفلك في الازدهار، حيث تدرس الجامعات الكون ويعمل الباحثون في مهمات فضائية متطورة. إن تاريخ أيرلندا الغني ومساهماتها المستمرة تجعلها لاعباً مهماً في السعي العالمي للمعرفة حول الفضاء.

مصادر:

- إضاءات

– روب أوسوليفان، منسق التوعية الوطني لأسبوع الفضاء الأيرلندي