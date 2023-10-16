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علوم

كيف يؤثر الطقس الفضائي على هجرة الطيور

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 16، 2023
كيف يؤثر الطقس الفضائي على هجرة الطيور

لقد كانت هجرة الطيور دائمًا ظاهرة رائعة، لكن الدراسات الحديثة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الطيور عندما يتعلق الأمر بالملاحة. مثلما أصبح البشر يعتمدون على تطبيقات الملاحة للعثور على طريقهم، تواجه الطيور مشاكل الملاحة الخاصة بها بسبب أحداث الطقس الفضائي.

لقد وجد أن أحداث الطقس الفضائي، مثل الانفجارات الشمسية، تعطل هجرة العديد من أنواع الطيور، بما في ذلك الطيور الجاثمة والبط والإوز والبجع وطيور الطيطوي والزقزاق. في حين أن البشر لا يستطيعون الشعور بالمجالات المغناطيسية للأرض، فقد طورت الطيور وبعض الحيوانات الأخرى أعضاء لتستشعرها. غالبًا ما تعتمد الطيور على هذه البوصلات الداخلية للهجرة لمسافات طويلة، ولكن عندما يتداخل الطقس الفضائي مع المجالات المغناطيسية للأرض، فإنه يتركها مشوشة وتائهة.

وكشفت البيانات التي تم جمعها من محطات رادار دوبلر وأجهزة قياس المغناطيسية أنه خلال أحداث الطقس الفضائي، هناك انخفاض بنسبة 9-17٪ في عدد الطيور المهاجرة في الربيع والخريف. تواجه الطيور التي تحلق ليلاً تحديات ملاحية صعبة بشكل خاص، خاصة في ظروف الخريف الملبدة بالغيوم حيث لا يمكنها الاعتماد على بوصلاتها الداخلية غير الموثوقة.

لا تؤدي الاضطرابات المغناطيسية الأرضية العالية إلى تقليل العدد الإجمالي للطيور المهاجرة فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى انجرافها بلا هدف مع الريح. وقد لوحظ أن العواصف الشمسية القوية في الخريف تؤدي إلى تحليق الطيور لآلاف الكيلومترات عبر السهول الكبرى في الولايات المتحدة، حيث لا تبذل سوى ثلاثة أرباع الجهد لمحاربة الرياح المعاكسة، مما يؤدي إلى حالات متكررة من ضياع الطيور.

يعد فهم تأثير الطقس الفضائي على هجرة الطيور أمرًا بالغ الأهمية لجهود الحفظ وإدارة مجموعات الطيور. ومن خلال أخذ هذه الاضطرابات الناجمة عن الطقس الفضائي في الاعتبار، يمكن للباحثين العمل على تطوير استراتيجيات للتخفيف من الآثار السلبية وضمان نجاح هجرة أنواع الطيور.

مصادر:
- Skymet Weather (تطبيق Android | تطبيق iOS)

By غابرييل بوتا

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