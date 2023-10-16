تأثير المركبات الفضائية على طبقة الستراتوسفير والعواقب المحتملة

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الرحلات المتكررة للمركبات الفضائية والأقمار الصناعية تؤثر بشكل كبير على الطبقة البكر من الغلاف الجوي للأرض المعروفة باسم الستراتوسفير. واستخدمت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة بوردو والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أدوات متقدمة متصلة بمخاريط مقدمة الطائرات لجمع عينات الهواء من أكثر من 11 ميلاً فوق سطح الأرض.

واكتشف الباحثون كمية ملحوظة من المعادن، على شكل رذاذ، باقية في الغلاف الجوي. ويعتقد أن هذه المعادن تنشأ من الأعداد المتزايدة من عمليات إطلاق وإرجاع المركبات الفضائية والأقمار الصناعية. ومن المثير للصدمة أن الدراسة وجدت أن المعادن مثل الليثيوم والألومنيوم والنحاس والرصاص الناتجة عن عودة المركبة الفضائية تتجاوز كميات نفس المعادن الناشئة عن الغبار الكوني الطبيعي. علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من 10% من جزيئات حمض الكبريتيك المهمة، والتي تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على طبقة الأوزون، تحتوي على هذه المعادن الموجودة في المركبات الفضائية.

إن الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف مثيرة للقلق، خاصة بالنظر إلى المعدل المستقبلي المتوقع لاستكشاف الفضاء. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 50,000 ألف قمر صناعي إضافي يمكن أن يدخل المدار بحلول عام 2030. وهذا يعني أن ما يقرب من نصف جزيئات حمض الكبريتيك في الستراتوسفير يمكن أن تحتوي على معادن العودة إلى الغلاف الجوي. لا تزال الآثار الأوسع لهذا التلوث المعدني على غلافنا الجوي وطبقة الأوزون والحياة على الأرض غير واضحة ولكنها موضوعات غامضة ومثيرة للقلق.

طبقة الستراتوسفير هي طبقة مهمة من الغلاف الجوي تحتوي على طبقة الأوزون، وهي الدرع الواقي للأرض ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة. وبدون طبقة الأوزون، ستكون الحياة على الأرض في خطر. وفي حين كانت طبقة الأوزون معرضة للخطر بسبب مركبات الكلوروفلوروكربون في ثمانينيات القرن العشرين، فقد بدأت عمليات التعاون العالمية الأخيرة في إصلاح الضرر.

وأشار العالم دان تشيتشيزو إلى أن تركيبة “جزيئات النيزك” في الغلاف الجوي تشهد تغيرا، وهو ما يعزى إلى ارتفاع عدد المكوكات الفضائية التي يصنعها الإنسان. أصبحت عمليات إطلاق المركبات الفضائية أكثر تكرارًا بسبب التقدم التكنولوجي واللوائح المخففة، مما يترك أثرًا معدنيًا في الغلاف الجوي. لا تزال آثار هذا التلوث المعدني غير مفهومة تمامًا.

قد يكون تأثير الاحتلال البشري ورحلات الفضاء على الكوكب أكثر أهمية مما كان متصورًا سابقًا. إن فهم الأرض وأنظمتها أمر بالغ الأهمية لمعالجة هذه المخاوف. ويسلط هذا البحث الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من الدراسة في هذا المجال.

المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم