صعود المليارديرات في مجال السياحة الفضائية: نظرة على فيرجن غالاكتيك، وبلو أوريجن، وسبيس إكس

تزدهر صناعة السياحة الفضائية، حيث تتنافس شركات مثل Virgin Galactic وBlue Origin وSpaceX على منح المواطنين العاديين فرصة السفر إلى الفضاء. ووفقاً لتقديرات UBS، من المتوقع أن تصل قيمة سوق السياحة الفضائية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

أطلقت شركة فيرجين غالاكتيك، بقيادة رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، مؤخراً رحلتها الفضائية السياحية الثالثة. وتغلبت الشركة على انتكاسات كبيرة، من بينها حادث وقع عام 2014 أدى إلى وفاة أحد الطيارين. ذهب برانسون نفسه إلى الفضاء في يوليو 2021، أي قبل تسعة أيام فقط من جيف بيزوس، مؤسس شركة بلو أوريجين.

أرسلت شركة Blue Origin، التي أسسها بيزوس، بيزوس وثلاثة ركاب آخرين، بما في ذلك أوليفر دايمن البالغ من العمر 18 عامًا، إلى الفضاء في يوليو 2021. وفاز دايمن بمكانه على الرحلة من خلال يانصيب التذاكر، وهي خطوة قامت بها شركة Blue Origin لجعل السياحة الفضائية أكثر يسرا. ووصف بيزوس التجربة بأنها "أفضل يوم على الإطلاق".

واتخذت شركة SpaceX، التي أسسها إيلون ماسك، نهجا مختلفا، حيث ركزت على الترويج لقسم الاتصالات في الشركة بدلا من المشاركة في الرحلات الفضائية المأهولة. ومع ذلك، أطلقت شركة SpaceX بعثات خاصة، بما في ذلك واحدة في سبتمبر 2021 شملت الملياردير جاريد إيزكمان وثلاثة ركاب آخرين. كانت هذه أول رحلة خاصة للشركة.

تقدم كل من SpaceX وVirgin Galactic برامج تدريبية لسياح الفضاء. هذه البرامج أقل صرامة من تلك الخاصة برواد فضاء ناسا ويتم تضمينها في تكلفة التذكرة. تتعاون Virgin Galactic أيضًا مع وكالة ناسا لتطوير برامج تدريبية لرواد الفضاء الخاصين.

تجتذب صناعة السياحة الفضائية الأفراد الأثرياء وأولئك الذين فازوا بتذاكر من خلال اليانصيب أو المسابقات. التكلفة العالية لرحلات الفضاء، والتي تبلغ حاليًا حوالي نصف مليون دولار، لم تردع المتحمسين من جميع أنحاء العالم.

وفي الختام، فإن السياحة الفضائية لأصحاب المليارات آخذة في الارتفاع، حيث تقدم شركات مثل فيرجن جالاكتيك، وبلو أوريجين، وسبيس إكس للمواطنين العاديين فرصة السفر إلى الفضاء. ومع توقع وصول السوق إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، فمن الواضح أن الانبهار باستكشاف الفضاء يتجاوز المنافسات الوطنية، وأصبح الآن في أيدي المليارديرات وشركات الفضاء التابعة لهم.

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