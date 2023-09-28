وكالة الفضاء البريطانية توفر مساحة للجميع لجولة إلى بليموث

تتجه جولة الفضاء للجميع التي تنظمها وكالة الفضاء البريطانية إلى بليموث، مما يتيح للزوار فرصة التعرف على دور الفضاء في الحياة اليومية. يتضمن العرض المتنقل المتنقل العديد من المعارض التفاعلية، مثل نسخة طبق الأصل من صاروخ فضائي بطول 21 مترًا (72 قدمًا) وسماعات رأس للواقع الافتراضي لتجربة قريبة لإطلاق صاروخ بريطاني.

الهدف الأساسي من الجولة هو إثارة الاهتمام بالفرص الوظيفية المتعلقة بالفضاء، بدءًا من الهندسة إلى برمجة الكمبيوتر. يؤكد مات آرتشر، مدير الإطلاق في وكالة الفضاء البريطانية، على تنوع الخلفيات ومجموعات المهارات المطلوبة في قطاع الفضاء في المملكة المتحدة. ومن خلال عرض القطاع ومساراته المهنية المثيرة، تهدف الجولة إلى إلهام الجيل القادم من المواهب الفضائية المحلية.

وسيقام الحدث في ساحة بليموث من الخميس إلى الاثنين، والدخول مجاني لجميع الحضور. تتيح هذه الفرصة الفريدة للأفراد استكشاف عجائب الفضاء والحصول على نظرة ثاقبة لبرنامج الفضاء البريطاني المتنامي.

تعتبر جولة الفضاء للجميع التابعة لوكالة الفضاء البريطانية بمثابة منصة تعليمية لإشراك الجمهور في التطورات وإمكانيات استكشاف الفضاء. إنه بمثابة تذكير بأن الفضاء لا يقتصر على رواد الفضاء والعلماء، ولكنه يلعب دورًا أساسيًا في حياتنا اليومية ويوفر فرصًا وظيفية واسعة.

وتتوافق هذه المبادرة مع التزام المملكة المتحدة الأوسع بقطاع الفضاء، حيث تهدف البلاد إلى أن تكون رائدة عالمية في هذا المجال. ومن خلال إلهام الأفراد الشباب وعرض تنوع الأدوار داخل الصناعة، تأمل وكالة الفضاء البريطانية في تنمية المواهب والخبرات اللازمة لتشكيل مستقبل استكشاف الفضاء.

مصادر:

– وكالة الفضاء البريطانية

– بي بي سي نيوز جنوب غرب