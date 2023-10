توصلت الدراسة إلى أن العواصف المغناطيسية الأرضية تؤثر على قدرة الطيور المهاجرة على التنقل

By

يمكن أن تؤثر العواصف المغناطيسية الأرضية، التي تحدث نتيجة للتوهجات الشمسية أو انبعاث الكتل الإكليلية، على المجالات المغناطيسية للأرض ويكون لها تأثير غير متوقع على الطيور المهاجرة. كشفت دراسة حديثة نشرت في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences أن الطيور المهاجرة تميل إلى البقاء على الأرض خلال أحداث الطقس الفضائي الشديدة بدلا من الطيران، وتعاني من صعوبة في الملاحة بسبب اضطراب المجال المغناطيسي للأرض.

وحللت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة ميشيغان، مجموعة بيانات مدتها 23 عامًا عن هجرة الطيور عبر السهول الكبرى، إلى جانب بيانات طويلة المدى حول أحداث الطقس الفضائي من محطات رادار الطقس دوبلر وأدوات قياس المغناطيسية. ووجدوا أن عدد الطيور المهاجرة التي تحلق خلال العواصف الجيومغناطيسية انخفض بنسبة 9 إلى 17 بالمائة. واجهت الطيور التي طارت أيضًا صعوبة في العثور على طريقها إلى وجهتها.

تستخدم الطيور والحيوانات الأخرى المجال المغناطيسي للأرض للتوجيه والتنقل، معتمدة على التباين الجغرافي في ميل وشدة المجال المغناطيسي. في حين تمت دراسة هذه القدرة بشكل رئيسي في الحمام والطيور المغردة الصغيرة، إلا أنه يعتقد أنها موجودة في العديد من أنواع الطيور.

أثناء العواصف المغناطيسية الأرضية، تواجه الطيور التي تهاجر ليلاً تحديات في الملاحة، لأنها تعتمد على الإشارات الملاحية السماوية إلى جانب المجال المغناطيسي. تشير الدراسة إلى أن الطيور قد تضيع في كثير من الأحيان خلال ظروف مغنطيسية أرضية معينة. ووجدت أيضًا أن الطيور كانت أكثر عرضة للانجراف مع الريح بدلاً من بذل جهد للطيران في اتجاه محدد أثناء العواصف.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم مدى ضياع الطيور أثناء العواصف المغنطيسية الأرضية وتأثير الانجراف مع الرياح على أنماط هجرتها الشاملة. ومع ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على العلاقة المعقدة بين أحداث الطقس الفضائي، والمجال المغناطيسي للأرض، وسلوك الطيور المهاجرة.

مصادر:

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، DOI: 10.1073/pnas.2306317120