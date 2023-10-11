حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

توصلت الدراسة إلى أن العواصف المغناطيسية الأرضية تؤثر على قدرة الطيور المهاجرة على التنقل

Byروبرت أندرو

أكتوبر 11، 2023
توصلت الدراسة إلى أن العواصف المغناطيسية الأرضية تؤثر على قدرة الطيور المهاجرة على التنقل

يمكن أن تؤثر العواصف المغناطيسية الأرضية، التي تحدث نتيجة للتوهجات الشمسية أو انبعاث الكتل الإكليلية، على المجالات المغناطيسية للأرض ويكون لها تأثير غير متوقع على الطيور المهاجرة. كشفت دراسة حديثة نشرت في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences أن الطيور المهاجرة تميل إلى البقاء على الأرض خلال أحداث الطقس الفضائي الشديدة بدلا من الطيران، وتعاني من صعوبة في الملاحة بسبب اضطراب المجال المغناطيسي للأرض.

وحللت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة ميشيغان، مجموعة بيانات مدتها 23 عامًا عن هجرة الطيور عبر السهول الكبرى، إلى جانب بيانات طويلة المدى حول أحداث الطقس الفضائي من محطات رادار الطقس دوبلر وأدوات قياس المغناطيسية. ووجدوا أن عدد الطيور المهاجرة التي تحلق خلال العواصف الجيومغناطيسية انخفض بنسبة 9 إلى 17 بالمائة. واجهت الطيور التي طارت أيضًا صعوبة في العثور على طريقها إلى وجهتها.

تستخدم الطيور والحيوانات الأخرى المجال المغناطيسي للأرض للتوجيه والتنقل، معتمدة على التباين الجغرافي في ميل وشدة المجال المغناطيسي. في حين تمت دراسة هذه القدرة بشكل رئيسي في الحمام والطيور المغردة الصغيرة، إلا أنه يعتقد أنها موجودة في العديد من أنواع الطيور.

أثناء العواصف المغناطيسية الأرضية، تواجه الطيور التي تهاجر ليلاً تحديات في الملاحة، لأنها تعتمد على الإشارات الملاحية السماوية إلى جانب المجال المغناطيسي. تشير الدراسة إلى أن الطيور قد تضيع في كثير من الأحيان خلال ظروف مغنطيسية أرضية معينة. ووجدت أيضًا أن الطيور كانت أكثر عرضة للانجراف مع الريح بدلاً من بذل جهد للطيران في اتجاه محدد أثناء العواصف.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم مدى ضياع الطيور أثناء العواصف المغنطيسية الأرضية وتأثير الانجراف مع الرياح على أنماط هجرتها الشاملة. ومع ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على العلاقة المعقدة بين أحداث الطقس الفضائي، والمجال المغناطيسي للأرض، وسلوك الطيور المهاجرة.

مصادر:
- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، DOI: 10.1073/pnas.2306317120

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

اكتشف علماء الفلك نجومًا شابة في مجموعة محيرة بالقرب من الثقب الأسود الهائل

أكتوبر 12، 2023 روبرت أندرو
علوم

يقترح بحث جديد أن التجارب الواعية تبدأ في أواخر الحمل

أكتوبر 12، 2023 مامفو بريشيا
علوم

هندسة الفونون: توسيع نطاق الليزر إلى ما هو أبعد من طيف الإسفار

أكتوبر 12، 2023 فيكي ستافروبولو

فاتك

علوم

اكتشف علماء الفلك نجومًا شابة في مجموعة محيرة بالقرب من الثقب الأسود الهائل

أكتوبر 12، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

يقترح بحث جديد أن التجارب الواعية تبدأ في أواخر الحمل

أكتوبر 12، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

هندسة الفونون: توسيع نطاق الليزر إلى ما هو أبعد من طيف الإسفار

أكتوبر 12، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

أهمية كسوف الشمس للسكان الأصليين

أكتوبر 12، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات