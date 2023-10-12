ناسا تؤجل عمليات السير في الفضاء بسبب تسرب سائل التبريد في محطة الفضاء الدولية

تقوم فرق الهندسة ومراقبة الطيران التابعة لوكالة ناسا حاليًا بمراجعة البيانات ومقاطع الفيديو المتعلقة بتسرب سائل التبريد من المبرد الاحتياطي في وحدة مختبر Nauka متعددة الأغراض (MLM) في محطة الفضاء الدولية. ونتيجة لذلك، تم تأجيل رحلتي سير في الفضاء في الولايات المتحدة كان من المقرر إجراؤهما في 12 و20 أكتوبر حتى إشعار آخر. يعمل المبرد الأساسي في وحدة Nauka بشكل طبيعي ويوفر التبريد الكامل للوحدة دون أي تأثير على عمليات الطاقم أو المحطة الفضائية.

تم تسليم المبرد الاحتياطي، الذي تعرض لتسرب سائل التبريد، إلى المحطة الفضائية في عام 2010، ثم تم نقله لاحقًا إلى وحدة ناوكا في أبريل. سبب التسرب قيد التحقيق حاليًا وسيتم توفير التحديثات بمجرد توفر المزيد من المعلومات.

وفي هذه الأثناء، يواصل الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) أنشطته المقررة. وفي وقت سابق من اليوم، قام جميع أفراد الطاقم السبعة بوزن أنفسهم باستخدام جهاز متخصص يقيس كتلتهم في ظروف الجاذبية الصغرى. على الرغم من انعدام الوزن في الفضاء، إلا أن الأجسام والبشر لا يزال لديهم كتلة، وهذا القياس مهم لمختلف التجارب والعمليات العلمية.

بدأ أفراد الطاقم أيضًا الاستعدادات لعمليات السير في الفضاء القادمة. سيقوم رواد فضاء من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية بعملية سير في الفضاء لمسح أسطح المحطة ودراسة بقاء الميكروبات في الفضاء الخارجي. وسيساعدهم رواد فضاء من وكالة ناسا ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

بالإضافة إلى ذلك، يستعد رائدا فضاء للسير في الفضاء في وقت لاحق من هذا الشهر لتثبيت أجهزة جديدة ونشر الأقمار الصناعية النانوية. لقد أمضوا اليوم في دراسة الإجراءات المخطط لها وتنظيم مكونات وأدوات بدلة الفضاء الخاصة بهم.

وفي خضم الاستعدادات، أجرى الطاقم أيضًا عمليات الشحن، ونقل الإمدادات داخل وخارج سفينة الشحن الفضائية Cygnus الراسية في وحدة Unity. ومن المقرر أن تغادر المركبة الفضائية Cygnus، التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في أغسطس، في ديسمبر بعد إكمال مهمتها.

ركز رائد الفضاء كونستانتين بوريسوف على دعم الحياة وصيانة الإلكترونيات، بما في ذلك مراقبة ثاني أكسيد الكربون وإعداد أجهزة الكشف عن الإشعاع للسير في الفضاء القادم.

يُظهر التحقيق في تسرب سائل التبريد وإعادة جدولة عمليات السير في الفضاء التزام ناسا بضمان سلامة وأداء محطة الفضاء الدولية.

المصادر: ناسا، روسكوزموس