أنشطة السير في الفضاء الجديدة والفحوصات الطبية لطاقم البعثة 70

أكمل رائدا فضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا، وهما جزء من طاقم إكسبيديشن 70 على محطة الفضاء الدولية (ISS)، مؤخرًا عملية سير في الفضاء لاستبدال مجموعة محمل التدحرج في المفصل الدوار الشمسي ألفا. يسمح هذا المفصل للمصفوفات بتتبع الشمس وتوليد الكهرباء لتشغيل المحطة. وبعد السير في الفضاء، خضع رواد الفضاء لفحوصات طبية بعد السير في الفضاء، لقياس العلامات الحيوية مثل درجة الحرارة وضغط الدم والنبض.

بالإضافة إلى فحوصاتهم الطبية، قام مقبلي وأوهارا بمهام مختلفة، بما في ذلك تنظيف غرفة معادلة الضغط في كويست وإلغاء تنشيط بدلاتهم الفضائية. كما شاركوا أيضًا في التقييمات المعرفية وقاموا بتسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر لإجراء المزيد من الأنشطة البحثية. قام مقبلي بربط الصور التي تم التقاطها أثناء السير في الفضاء، والتقط أوهارا صوراً لقفازات بدلة الفضاء لفحصها وتحليلها من قبل مراقبي المهمة على الأرض.

بينما كانت أنشطة السير في الفضاء وما بعد السير في الفضاء مستمرة، شارك القائد أندرياس موجينسن ومهندس الطيران ساتوشي فوروكاوا ورواد فضاء آخرون في مؤتمر مع متخصصين على الأرض لمناقشة أنشطة السير في الفضاء في اليوم السابق. وقاموا بمراجعة التقدم المحرز في المهمة، وتبادلوا التحديثات، وطلبوا المزيد من التوجيه.

وفي الوقت نفسه، شارك سكان محطة الفضاء الدولية في مختلف أنشطة البحث والصيانة. استكشف رائد الفضاء نيكولاي تشوب تقنيات المركبات الفضائية والروبوتات التجريبية لمهمات الكواكب المستقبلية واختبر طابعة ثلاثية الأبعاد يمكنها تقليل الاعتماد على مهام الإمداد من الأرض. ركز رائدا الفضاء أوليغ كونونينكو وكونستانتين بوريسوف على الحفاظ على أجهزة دعم الحياة والأجهزة الإلكترونية.

ويواصل طاقم البعثة 70 تنفيذ مهامه، والمساهمة في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واستكشاف الإنسان للفضاء في محطة الفضاء الدولية.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

1. ما هو الغرض من مجموعة محامل الدوران في محطة الفضاء الدولية؟

تسمح مجموعة المحامل الموجودة على المفصل الدوار الشمسي ألفا لميناء محطة الفضاء الدولية للمصفوفات الشمسية بتتبع الشمس وتوليد الكهرباء لتشغيل المحطة.

2. ما هي الأنشطة التي قام بها رواد الفضاء بعد السير في الفضاء؟

بعد السير في الفضاء، خضع رواد الفضاء لفحوصات طبية، وقاموا بتنظيف غرفة معادلة الضغط في كويست، وأبطلوا مفعول بدلاتهم الفضائية، وشاركوا في التقييمات المعرفية.

3. ما هي الأنشطة البحثية التي تم تنفيذها في محطة الفضاء الدولية؟

درس سكان محطة الفضاء الدولية تقنيات القيادة المستقبلية والتصنيع الفضائي. كما شاركوا في تجارب واختبارات مختلفة، بما في ذلك استكشاف تقنيات المركبات الفضائية وقيادة الروبوتات، واختبار الطابعة ثلاثية الأبعاد، وصيانة أجهزة دعم الحياة والأجهزة الإلكترونية.