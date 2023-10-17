تسرب خارجي في محطة الفضاء الدولية يدفع ناسا إلى إعادة جدولة عمليات السير في الفضاء

اضطرت وكالة ناسا إلى تغيير موعد رحلة سير في الفضاء قادمة وتأجيل أخرى بعد تسرب سائل تبريد خارجي في محطة الفضاء الدولية (ISS). نشأ التسرب من مشعاع احتياطي متصل بوحدة Nauka الروسية. على الرغم من أن سائل التبريد ليس سامًا أو خطرًا على الطاقم، إلا أن وكالة ناسا تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من دخول الأنظمة الداخلية والتسبب في تدهور المعدات بمرور الوقت.

ونتيجة لهذا الوضع، تم إعادة جدولة عملية السير في الفضاء المقرر إجراؤها يوم الخميس 19 أكتوبر، إلى موعد لاحق. المهام المخطط لها للسير في الفضاء ليست حساسة للوقت ولن تؤثر على عمليات محطة الفضاء الدولية. أما عملية السير الثانية في الفضاء، والتي كان من المقرر إجراؤها يوم الاثنين 30 أكتوبر، فسوف تستمر كما هو مقرر. وستكون هذه أول رحلة على الإطلاق خارج المحطة لرائدي فضاء ناسا لورال أوهارا وجاسمين مقبلي. أثناء السير في الفضاء، سيقومون بإزالة صندوق إلكترونيات معيب واستبدال مجموعة محامل الدوران الموجودة على دعامة الميناء Solar Alpha Rotary Joint، مما يمكّن المصفوفات الشمسية في المحطة الفضائية من تتبع الشمس.

وفي الوقت نفسه، هناك سير آخر في الفضاء، والذي ينتظر حاليًا إعادة جدولته، سيشارك فيه أوهارا ورائد الفضاء من وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن. وتشمل مهمتهم جمع عينات من الجزء الخارجي للمحطة لتحديد وجود الكائنات الحية الدقيقة. وسيقومون أيضًا باستبدال كاميرا عالية الوضوح وإجراء أعمال الصيانة استعدادًا للسير في الفضاء في المستقبل.

وهذه ليست الحادثة الأولى التي تؤثر على عمليات محطة الفضاء الدولية بسبب تسرب سائل التبريد. وفي ديسمبر الماضي، تعرضت مركبة الفضاء سويوز لتسرب سائل التبريد بعد اصطدامها بنيزك صغير، مما أدى إلى تمديد إقامة رائد فضاء ناسا ورائدي فضاء روسيين لمدة ستة أشهر. لا يزال سبب التسرب الأخير في مشعاع وحدة Nauka مجهولاً.

المصدر: ناسا

التعاريف:

– محطة الفضاء الدولية (ISS): محطة فضائية صالحة للسكن في مدار أرضي منخفض. إنه بمثابة مختبر حيث يقوم الطاقم بإجراء البحث العلمي وإجراء التجارب.

– المبرد: سائل أو غاز يستخدم لتنظيم درجات الحرارة في الأنظمة الميكانيكية، مثل نظام التبريد في محطة الفضاء الدولية.

- السير في الفضاء: نشاط يقوم به رواد الفضاء خارج مركباتهم الفضائية أثناء وجودهم في الفضاء.

– المشعاع: جهاز ينقل الحرارة من وسط إلى آخر، ويتم تركيبه عادة في الأنظمة التي تولد حرارة زائدة.

– مجموعة محمل الدوران: آلية تسمح بالدوران والحركة السلسة في بعض أنظمة المفاصل. وفي هذه الحالة، فإنه يتيح دوران المصفوفات الشمسية لمحطة الفضاء الدولية.