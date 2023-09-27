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عودة رواد فضاء ناسا ورواد الفضاء الروس إلى الأرض بعد إقامة طويلة في الفضاء

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 27، 2023
عودة رواد فضاء ناسا ورواد الفضاء الروس إلى الأرض بعد إقامة طويلة في الفضاء

عاد رائد فضاء من وكالة ناسا ورائدا فضاء روسيان إلى الأرض بعد قضاء أكثر من عام في الفضاء. سجل رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو رقما قياسيا جديدا لأطول رحلة فضائية أمريكية نتيجة الإقامة الطويلة. هبط الثلاثي في ​​منطقة نائية في كازاخستان باستخدام كبسولة سويوز التي تم نقلها بسرعة كبديل. تعرضت رحلتهم الأصلية للنفايات الفضائية وفقدت كل سائل التبريد أثناء الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

كان من المقرر في الأصل أن تكون مهمة مدتها 180 يومًا، وتم تمديد إقامتهم إلى 371 يومًا. وهذا يعني أن روبيو قضى أكثر من أسبوعين في الفضاء أكثر من مارك فاندي هاي، الذي كان يحمل سابقًا سجل ناسا للتحمل لرحلة فضائية واحدة. ومع ذلك، لا تزال روسيا تحمل الرقم القياسي العالمي لأطول رحلة فضائية، والذي تم تسجيله في منتصف التسعينيات بـ 1990 يومًا.

وكانت كبسولة سويوز التي أعادت روبيو ورواد الفضاء هي البديل الذي تم إطلاقه في فبراير. ويعتقد أن كبسولتهم الأصلية قد تضررت بسبب النفايات الفضائية، مما تسبب في فشل نظام التبريد. وقد شكل هذا خطر ارتفاع درجة حرارة الكبسولة وركابها بشكل خطير. ونتيجة لذلك، أعيدت الكبسولة الفارغة إلى الأرض بينما كان الطاقم ينتظر إطلاق كبسولة سويوز جديدة. وقد وصل البدلاء للطاقم أخيرًا منذ ما يقرب من أسبوعين.

وأشار روبيو إلى أن الجانب النفسي لقضاء مثل هذا الوقت الطويل في الفضاء كان أصعب مما توقع. لقد فاته معالم عائلية مهمة خلال مهمته. ومع ذلك، فقد يحتفظ برقمه القياسي الجديد لفترة من الوقت، حيث ليس لدى وكالة ناسا حاليًا أي خطط لمزيد من المهام الفضائية التي تستمر لمدة عام.

<p-Sources: The Associated Press

By غابرييل بوتا

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