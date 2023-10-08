صورة مذهلة للمجرات المتفاعلة: Arp 142

تم التقاط Arp 142، وهو زوج من المجرات المتفاعلة، في يونيو 2013 ويقع على بعد 326 مليون سنة ضوئية في كوكبة هيدرا. تعرض الصورة، التي عرضتها وكالة الفضاء الأوروبية مؤخرًا، وهمًا لشخصية تشبه الطيور تحرس بيضة، مما يترك المشاهدين يخمنون ما إذا كان يشبه الطائر الطنان، أو البطريق، أو خنازير البحر المتستر الذي يزحف على الشاطئ.

هذه الصورة المذهلة للباريدوليا، وهي ميل البشر لرؤية أشياء مألوفة أو أنماط في أشياء غير ذات صلة، يتم إنشاؤها بواسطة تفاعل الجاذبية بين المجرتين. تم تسمية المجرتين NGC 2936 و NGC 2937، حيث أن NGC 2936 هي مجرة ​​حلزونية قياسية و NGC 2937 هي مجرة ​​إهليلجية صغيرة.

عندما تقترب مجرتان من بعضهما البعض كثيرًا، تبدأ جاذبيتهما في التشويه والتأثير على بعضهما البعض. في بعض الحالات، تندمج المجرات، بينما في حالات أخرى، تمزق بعضها البعض. وتعرض المجرة الحلزونية الأكبر حجمًا، NGC 2936، بقايا قلبها اللامع، الذي يشبه "العين" في وهم الطيور. ومع ذلك، فإن أذرعه الحلزونية تتحول الآن إلى خطوط ملتوية من اللون الأزرق والأحمر داخل جسم الطائر.

وقد اكتسبت هذه الصورة الاهتمام مرة أخرى عندما استخدم العلماء تلسكوب هابل الفضائي لفهرسة المجرات الغريبة. تمت إضافة Arp 142 إلى كتالوج المجرات الغريبة التي رصدتها كاميرا هابل المتقدمة للاستطلاعات كجزء من أطلس المجرات الغريبة. نشر هذا الكتالوج في الأصل عام 1966 من قبل عالم الفلك الأمريكي هالتون آرب، ويتكون من المجرات التي تتفاعل وتندمج.

تم التقاط صورة Arp 142 باستخدام مزيج من الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء بواسطة كاميرا هابل واسعة المجال 3. وتم تركيب هذه الكاميرا في عام 2009 خلال مهمة الخدمة النهائية لمكوك الفضاء أتلانتس، ولم تتم زيارة تلسكوب هابل الفضائي منذ ذلك الحين. .

المصادر: وكالة الفضاء الأوروبية، ناسا