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يلتقط المسبار الشمسي صورًا للإكليل الشمسي، ويكشف عن رؤى جديدة

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 23، 2023
يلتقط المسبار الشمسي صورًا للإكليل الشمسي، ويكشف عن رؤى جديدة

التقطت المركبة الفضائية Solar Orbiter، التي طورتها وكالة الفضاء الأوروبية بالتعاون مع وكالة ناسا، صورا لهالة الشمس، وهو الغلاف الجوي الخارجي الأكثر سخونة للشمس. ولطالما ظل الإكليل لغزا للعلماء بسبب درجة حرارته القصوى، التي تزيد سخونتها عن سطح الشمس بـ 150 مرة. والكورونا مسؤولة أيضًا عن إنتاج الرياح الشمسية، وهي جسيمات مشحونة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة.

تمكن جهاز تصوير الأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUI) الخاص بمركبة Solar Orbiter من التقاط صور للهالة من خلال استخدام تعديل صغير على الجهاز. أضاف أحد المهندسين "الإبهام" إلى مصراع الكاميرا، مما سمح بالتقاط الهالة مع حجب الوهج عن سطح الشمس. وقد أعطى هذا التعديل البسيط للعلماء نظرة أعمق على هذه المنطقة من الغلاف الجوي للشمس، والتي نادرا ما تم استكشافها.

الصور الملتقطة للإكليل هي عبارة عن بيانات مركبة من مركبتين فضائيتين. تم التقاط صورة قرص الشمس بواسطة المركبة الفضائية STEREO التابعة لناسا، في حين تم التقاط الصورة فوق البنفسجية للإكليل بواسطة EUI الخاص بـ Solar Orbiter. ومن خلال الجمع بين هذه الصور، أصبح لدى العلماء الآن فهم أفضل للإكليل وارتباطه بإنتاج الرياح الشمسية.

تم تجهيز Solar Orbiter، التي تم إطلاقها في فبراير 2020، بستة تلسكوبات للأشعة فوق البنفسجية توفر الملاحظات الأولى من مسافة قريبة من الشمس. ستساعد هذه الملاحظات العلماء على كشف ألغاز الإكليل وفهم ديناميكيات أقرب نجم لنا بشكل أكبر.

تحمل الصور الملتقطة القدرة على الكشف عن رؤى جديدة حول الفيزياء والهياكل المغناطيسية للإكليل. ويأمل العلماء أن توفر هذه الصور معلومات قيمة يمكن استخدامها لفهم النشاط الشمسي والتنبؤ به بشكل أفضل، مما يؤدي في النهاية إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة من تأثيرات الرياح الشمسية.

مصادر:
- مصدر المقال: (بدون عنوان URL)
- ناسا: Solar Orbiter (بدون عنوان URL)
– وكالة الفضاء الأوروبية: Solar Orbiter (بدون عنوان URL)

By فيكي ستافروبولو

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