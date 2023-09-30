الاصطدام الكوني لـ Arp 107: صورة آسرة بواسطة تلسكوب هابل الفضائي

تم التقاط Arp 107، وهو زوج من المجرات في منتصف الاصطدام، بواسطة تلسكوب هابل الفضائي في 18 سبتمبر 2023. تقع هذه الصورة على بعد 465 مليون سنة ضوئية في كوكبة الأسد الصغرى، وتعرض التقاء رائع بين مجرتين من نوعين مختلفين.

تكشف الصورة عن مجرة ​​كبيرة على اليسار، وتظهر فيها ذراع حلزونية واحدة تنبثق من قلبها. يتوهج الغبار والغاز داخل هذه المجرة في كل مكان، مما يخلق مشهدًا كونيًا ساحرًا. في المقابل، يبدو أن المجرة الأصغر الموجودة على اليمين تتكون بشكل أساسي من نواة لامعة. ويربط بين هذه المجرات الغريبة جسر دقيق من الغبار والغاز.

تنتمي المجرة الأكبر إلى فئة تعرف باسم مجرات سيفرت. هذه مجرات حلزونية ذات نواة مجرة ​​نشطة ومشرقة بشكل استثنائي، مدعومة بثقب أسود هائل. مجرات سيفرت، مثل هذه، بخصائصها الفريدة، تشكل حوالي عُشر جميع المجرات المعروفة.

تم التعرف على المجرات المتفاعلة والمدمجة، مثل Arp 107، وتوثيقها لأول مرة من قبل عالم الفلك الأمريكي الشهير هالتون آرب. نشر "أطلس المجرات الغريبة" عام 1966، مما ساهم بشكل كبير في فهمنا لهذه الظواهر السماوية. في السنوات الأخيرة، استخدم تلسكوب هابل الفضائي كاميرته المتقدمة للاستطلاعات لمراقبة ودراسة العديد من المجرات الغريبة، بما في ذلك Arp-Madore 417-391 والثلاثية المجرية المذهلة Arp 248.

تعتبر مراقبة Arp 107 والمجرات المماثلة أمرًا صعبًا نظرًا لإمكانية رؤيتها. حتى عندما يكون برج الأسد الصغير عاليًا في السماء خلال فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، تظل هذه المجرات بعيدة المنال. ومع ذلك، يمكن الحصول على تجربة بديلة من خلال توجيه التلسكوب نحو M51، المعروفة باسم مجرة ​​ويرلبول. تقع بين ألكيد، النجم الأخير لمقبض الدب الأكبر، وكور كارولي في كوكبة Canes Venatici، وتقدم مجرة ​​الدوامة مجرة ​​حلزونية كبيرة تتفاعل مع مجرة ​​قزمة مجاورة. وعلى الرغم من بعدها عن مجرة ​​درب التبانة بحوالي 27 مليون سنة ضوئية، إلا أنها توفر مراقبة مشرقة ويمكن الوصول إليها من خلال التلسكوبات ذات الأحجام المختلفة.

مصادر:

- ناسا

– تلسكوب هابل الفضائي