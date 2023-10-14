سديم الروح: مشهد آسر في سماء الليل

سديم الروح، المعروف أيضًا باسم Westerhout 5 أو IC 1848، هو جسم سماوي رائع يقع على بعد حوالي 7,000 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة ذات الكرسي. وهو يتواجد في الذراع الحلزوني لبرشاوس في مجرة ​​درب التبانة، وقد لفت انتباه علماء الفلك مؤخرًا بجماله المذهل.

تكشف صورة جديدة التقطها تلسكوب هابل الفضائي، ونُشرت في أواخر سبتمبر، عن هيكل داكن على شكل شرغوف يقع قبالة بحر من اللون الأحمر النابض بالحياة. هذا البحر هو في الواقع سديم، سحابة ضخمة من الغبار والغاز في الفضاء. لنكون أكثر دقة، فهو سديم انبعاثي، وهو عبارة عن سحابة منتشرة من الغاز المشحون كهربائيًا والتي تنبعث منها ضوءها الخاص. يظهر سديم الروح باللون الأحمر لأنه ينبعث ضوء H-alpha، نتيجة لإطلاق ذرات الهيدروجين الضوء عندما تصبح إلكتروناتها أقل نشاطا.

أظهرت الصورة وجود كرية غازية متبخرة (EGG) داخل السديم. البيض عبارة عن جيوب كثيفة من غاز الهيدروجين الجزيئي توجد في المناطق التي تتشكل فيها النجوم. على غرار فقس البيض، فإن بيض البيض لديه القدرة على الانهيار تحت ثقله وولادة نجوم شابة. ومع ذلك، فإن البيضة الموجودة داخل سديم الروح تتميز عن غيرها. تُعرف باسم KAG2008 globule 13 وJ025838.6+604259، وهي عبارة عن بيضة منفصلة وعائمة حرة ذات شكل "رأس وذيل" مميز. هذه الخاصية الفريدة تجعلها موضوعًا مثيرًا للدراسة.

على عكس EGGs الأخرى المرتبطة داخل السديم، تعمل FREGG (كما يطلق عليها بمودة) بمثابة شرنقة، تحمي النجوم الصغيرة من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من النجوم القريبة. يوفر الغاز الكثيف الموجود داخل frEGGs وEGGs بيئة مواتية لتكوين النجوم الناشئة. يتحدى هذا frEGG الاستثنائي فهمنا لتكوين النجوم ويقدم فرصة مثيرة لمزيد من البحث.

يعد سديم الروح، وهو جزء من سديم القلب والروح الأكبر (IC 1805)، وجهة شهيرة لعلماء الفلك، خاصة خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي. تتيح لنا مراقبة منطقة تشكل النجوم باستخدام التلسكوب الإعجاب بعجائب الكون وتقدير العمليات المعقدة التي تشكل محيطنا الكوني.

مصادر:

- ناسا

– موقع هابل