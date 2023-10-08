يلتقط تلسكوب هابل التابع لناسا بقايا نجم منفجر

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا صورًا مذهلة لبقايا نجم انفجر قبل 20,000 ألف عام. يشكل السديم، المعروف باسم حلقة الدجاجة، شكلًا يشبه الفقاعة ويبلغ قطره حوالي 120 سنة ضوئية ويقع على بعد حوالي 2,600 سنة ضوئية. من خلال تكبير جزء صغير من الحافة الأمامية للسديم، تمكن علماء الفلك من مراقبة موجة الصدمة الناجمة عن انفجار المستعر الأعظم الذي يحرث المواد بين النجوم المحيطة.

وباستخدام الصور الملتقطة في الفترة من 2001 إلى 2020، تمكن الباحثون من قياس تمدد موجة الصدمة وتحديد سرعتها. ووجدوا أن موجة الصدمة كانت تتحرك بسرعة ثابتة، دون تباطؤ، على مدى العقدين الماضيين. تبلغ سرعة موجة الصدمة أكثر من نصف مليون ميل في الساعة، وهي سريعة بما يكفي للانتقال من الأرض إلى القمر في أقل من نصف ساعة.

يقدم هذا "الفيلم" الذي تم تجميعه من صور هابل نظرة عن قرب على كيفية استمرار بقايا النجم المنفجر في الاصطدام بالفضاء بين النجوم. تكشف الصور عن تموجات في خيوط الهيدروجين والأكسجين المتأينة المتوهجة، الناجمة عن الاختلافات في كثافة الوسط بين النجوم. تحافظ هذه الخيوط على شكلها بمرور الوقت بينما تظهر كأشرطة ملتوية من الضوء.

تُظهر حلقة الدجاجة، التي اكتشفها ويليام هيرشل عام 1784، هياكل وأنماط غير عادية عند ملاحظتها باستخدام تلسكوب هابل الفضائي. توفر الصور التفصيلية للتلسكوب رؤى قيمة حول اختلافات الكثافة والاضطرابات التي تواجهها موجة صدمة المستعر الأعظم أثناء انتقالها عبر الفضاء.

يسلط هذا البحث الضوء على قوة تلسكوب هابل الفضائي في السماح للعلماء بدراسة وفهم ديناميكيات الظواهر الكونية بوضوح ودقة ملحوظة.

المصادر: ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية