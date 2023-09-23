الجدول الزمني المزدحم لطاقم الرحلة الاستكشافية 69 على متن محطة الفضاء الدولية

قضى أفراد طاقم البعثة 69 على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) يومًا مثمرًا في 22 سبتمبر. حيث شاركوا في مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك البستنة الفضائية، والبحث، وتحضير البدلات، والتدريب على الهبوط. وأظهرت هذه الأنشطة الروح التعاونية للبعثات الفضائية.

بدأت رائدة الفضاء في ناسا ياسمين مقبلي يومها بالسباكة المدارية وصيانة رفوف EXPRESS، والتي تستخدم لتخزين التجارب البحثية. ثم واصلت مهام صيانة المحطة وتفقدت قبة المحطة، أو "نافذة على العالم".

وانضم إلى مقبلي رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن ومهندس الطيران في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ساتوشي فوروكاوا لإجراء فحوصات العين. وكان فوروكاوا قد أجرى في وقت سابق بحثًا حول الاحتراق الصلب في وحدة مختبر كيبو، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود والسلامة من الحرائق في الفضاء وعلى الأرض.

عمل رائد فضاء ناسا آخر، لورال أوهارا، جنبًا إلى جنب مع موغنسن ورائد فضاء ناسا فرانك روبيو، على صيانة البدلة الفضائية. لقد استبدلوا البطاريات وقاموا بتركيب أحزمة تقييد الحركة وأضواء الخوذات استعدادًا لعمليات السير في الفضاء الأمريكية القادمة في أكتوبر.

كانت البستنة الفضائية أيضًا على جدول الأعمال، حيث قام موغنسن بحصد الجولة الأخيرة من نباتات الأرابيدوبسيس كجزء من تحقيقات Plant Habitat-03. تهدف هذه التجربة إلى فهم كيف يمكن لتكيفات النبات في الجاذبية الصغرى أن تنتقل إلى الأجيال القادمة.

بشكل عام، يُظهر الجدول الزمني المزدحم لطاقم البعثة 69 التزامهم بالبحث العلمي والتحضير للمهمة. تواصل محطة الفضاء الدولية العمل كمنصة قيمة للتعاون الدولي في استكشاف الفضاء.

مصادر:

– محطة الفضاء الدولية (ISS) – وكالة ناسا

- ناسا - الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

– وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)

– روسكوزموس – وكالة الفضاء الروسية