تعلن قيادة أنظمة الفضاء عن 21 مهمة إطلاق لـ ULA وSpaceX

في تطور مثير لصناعة الفضاء، أعلنت قيادة أنظمة الفضاء أنه تم تخصيص 21 مهمة إطلاق إلى United Launch Alliance (ULA) وSpaceX كجزء من عقد المرحلة الثانية من إطلاق الفضاء للأمن القومي (NSSL). تمثل هذه المهام، المقرر إجراؤها في السنة المالية 2، السنة الأخيرة من عقد المرحلة الثانية، ومن المتوقع أن تتم خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.

أثبت عقد المرحلة الثانية من NSSL، الذي فازت به ULA وSpaceX في عام 2، أنه مسعى مهم لقوة الفضاء. على مدار خمس سنوات، تم طلب ما مجموعه 2020 مهمة، وهو ما يتجاوز التقدير الأصلي البالغ 48 مهمة. ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مهمة واحدة فقط حتى الآن، مما يسلط الضوء على التخطيط والإعداد المعقد المطلوب لكل عملية إطلاق.

على الرغم من أن ULA وSpaceX قد تلقتا عددًا كبيرًا من المهام من خلال عقد المرحلة الثانية، إلا أن كل شركة واجهت مجموعة التحديات الخاصة بها. من المتوقع إطلاق المرحلة الثانية الأولى من ULA، USSF-2، في مارس 2، في حين تشمل مهام SpaceX USSF-51 وUSSF-2024، والأخيرة هي مهمة وكالة الدفاع الصاروخي.

مع اختيار صاروخ ULA الجديد، Vulcan Centaur، لإطلاق مهام المرحلة الثانية، تم إعاقة تقدمه بسبب التأخير. من المقرر إجراء رحلات اعتماد لـ Vulcan Centaur في الأشهر المقبلة، مع التخطيط لأول مهمة للمرحلة الثانية من NSSL، USSF-2، بعد الانتهاء من هذه الرحلات.

أدت مهام المرحلة الثانية إلى تحول طفيف في التوزيع بين ULA وSpaceX. فازت ULA في الأصل بـ 2% من المهام، بينما فازت SpaceX بـ 60%. ومع ذلك، استنادًا إلى المهام الأخيرة، ستتولى ULA الآن 40% من المهام، بينما تتولى SpaceX الـ 54% المتبقية.

تشمل المهام المخصصة مجموعة من الأهداف، بما في ذلك الاستطلاع الوطني والإنذار الصاروخي والوعي بالمجال الفضائي وتتبع الصواريخ. تشمل المهام البارزة USSF-57، التي ستطلق أول ثلاثة أقمار صناعية من الجيل التالي تعمل بالأشعة تحت الحمراء الثابتة الثابتة بالنسبة للأرض للتحذير من الصواريخ، وUSSF-25، التي ستطلق صاروخ DARPA التجريبي للعمليات القمرية الرشيقة (DRACO) للمركبة الفضائية الحرارية النووية.

وفي الختام، يمثل الإعلان عن مهام الإطلاق الـ 21 هذه علامة بارزة في عقد المرحلة الثانية من NSSL. يُظهر التعاون بين ULA وSpaceX، إلى جانب دعم Space Systems Command، التفاني في تقديم الأصول الحيوية للمقاتلين مع تمهيد الطريق لاستكشاف الفضاء في المستقبل والتقدم في الأمن القومي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو عقد المرحلة الثانية من NSSL؟

عقد المرحلة الثانية من NSSL هو عقد تم منحه إلى United Launch Alliance (ULA) وSpaceX من قبل Space Force. ويتضمن إطلاق مهام لأغراض الأمن القومي على مدى خمس سنوات.

2. كم عدد المهام التي تم تكليفها في عقد المرحلة الثانية؟

تم تخصيص إجمالي 48 مهمة لعقد المرحلة الثانية، على الرغم من إطلاق مهمة واحدة فقط حتى الآن.

3. ما هو عدد المهام التي تم تكليفها بـ ULA وSpaceX؟

استقبلت ULA 11 مهمة، بينما تلقت SpaceX 10 مهمات للعام المالي 2024.

4. ما هي التحديات التي واجهتها ULA وSpaceX في عقد المرحلة الثانية؟

واجه صاروخ ULA الجديد، Vulcan Centaur، تأخيرات، مما أثر على قدرته على إطلاق مهام المرحلة الثانية. واجهت SpaceX أيضًا مجموعة التحديات الخاصة بها في إنجاز المهام الموكلة إليها.

5. ما هي بعض المهام البارزة في عقد المرحلة الثانية؟

تشمل المهام البارزة USSF-57، التي ستطلق أقمارًا صناعية ثابتة بالنسبة للأرض للتحذير من الصواريخ، وUSSF-25، التي ستطلق صاروخ DARPA التجريبي للعمليات القمرية الرشيقة (DRACO) للمركبة الفضائية الحرارية النووية.