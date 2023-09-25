إنجاز فلكي: كبسولة ناسا توصل أكبر عينة من الكويكبات إلى الأرض على الإطلاق

عادت كبسولة فضائية تابعة لوكالة ناسا تحمل أكبر عينة من التربة تم جمعها على الإطلاق من كويكب إلى الأرض بنجاح. وهبطت الكبسولة، التي أُطلقت من المركبة الفضائية الآلية OSIRIS-REx، في صحراء يوتا، لتسليم العينة السماوية للعلماء. يمثل هذا الإنجاز تتويجا لمهمة مشتركة مدتها ست سنوات بين ناسا وجامعة أريزونا. وهذه هي المرة الثالثة فقط في التاريخ التي يتم فيها إرجاع عينة من الكويكب إلى الأرض لتحليلها، وهذه العينة هي الأكبر على الإطلاق.

وتم جمع العينة من الكويكب بينو، وهو "جسم قريب من الأرض" غني بالكربون ويمر بالقرب نسبيا من كوكبنا كل ست سنوات. يحظى بينو باهتمام كبير من العلماء لأنه من بقايا النظام الشمسي المبكر، ويحمل أدلة قيمة حول أصول وتطور الكواكب الصخرية مثل الأرض. ويعتقد أن الكويكبات مثل بينو قد تحتوي على جزيئات عضوية ضرورية لنشوء الحياة.

انطلقت المركبة الفضائية OSIRIS-REx في سبتمبر 2016 ووصلت إلى بينو في 2018. وبعد قضاء ما يقرب من عامين في الدوران حول الكويكب، نجحت المركبة الفضائية في جمع عينة من المواد السطحية السائبة في أكتوبر 2020. ثم شرعت في رحلة العودة لمسافة 1.2 مليار ميل. إلى الأرض، بما في ذلك مدارين حول الشمس.

وأثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، تعرضت الكبسولة لحرارة شديدة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 2800 درجة مئوية. ومع ذلك، تم إبطاء سرعتها بأمان بواسطة المظلات وهبطت دون وقوع حوادث في صحراء يوتا. ووقف فريق الإنقاذ على أهبة الاستعداد للتأكد من سلامة الكبسولة ومواد الكويكب الموجودة بداخلها. وسيتم فحص العينة، التي يقدر وزنها بحوالي 250 جرامًا، بعناية وتقسيمها إلى عينات أصغر لمزيد من التحليل من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم.

ويفتح نجاح هذه المهمة إمكانيات مثيرة لاستكشاف الكويكبات في المستقبل. ومن المتوقع أن يواصل الجزء المتبقي من المركبة الفضائية OSIRIS-REx مهمته واستكشاف كويكب آخر قريب من الأرض يسمى أبوفيس. سيعزز هذا البحث المستمر فهمنا للنظام الشمسي وتاريخه المبكر بشكل كبير.

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