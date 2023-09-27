رائدا فضاء أمريكيان ورواد فضاء روس يعودان إلى الأرض بعد مهمة تحطيم الأرقام القياسية

بدأ رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو، ورائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين، رحلة العودة إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية. انفصلت المركبة الفضائية Soyuz MS-23 عن محطة الفضاء الدولية قبل الموعد المقرر بقليل، ومن المتوقع أن تهبط في كازاخستان.

في الأصل، كان من المفترض أن يعود الطاقم إلى الأرض قبل ستة أشهر، لكن مركبتهم الفضائية الأصلية تعرضت لتسرب. ونتيجة لذلك، تم إرسال مركبة فضائية بديلة، مما أدى إلى تمديد مهمتها إلى إجمالي 371 يومًا في المدار.

خلال هذه المهمة الممتدة، حطم روبيو، الذي يقوم برحلته الفضائية الأولى، الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية مستمرة يقوم بها أمريكي. وفي 11 سبتمبر، تجاوز الرقم القياسي السابق لوكالة ناسا وهو 355 يومًا متتاليًا في الفضاء، والذي سجله رائد الفضاء الأمريكي المتقاعد مارك فاندي هاي. كما أصبح روبيو أول أمريكي يقضي عامًا كاملاً في الفضاء.

ومع ذلك، وعلى الرغم من إنجازاتهم، لا يزال روبيو وزملاؤه الروس بعيدين عن تحطيم الرقم القياسي الروسي. يحمل فاليري بولياكوف الرقم القياسي العالمي لأطول رحلة فضائية، حيث أمضى 437 يومًا متتاليًا و18 ساعة على متن محطة مير الفضائية بين يناير 1994 ومارس 1995. وقد توفي بولياكوف للأسف في سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 80 عامًا.

ومن المتوقع أن تهبط المركبة الفضائية Soyuz MS-23 في سهوب الأراضي العشبية الكازاخستانية، على بعد حوالي 148 كم جنوب شرق مدينة جيزكازغان. عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، ستنشر المركبة الفضائية مظلة للمساعدة في هبوطها.

مصادر:

- رويترز

- ناسا