بحث جديد يشير إلى إمكانية تكاثر الثدييات في الفضاء

في دراسة رائدة، نجح باحثون من مركز التكنولوجيا الحيوية المتقدمة بجامعة ياماناشي ووكالة الفضاء اليابانية (JAXA) في تنمية أجنة الفئران في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS). تطورت الأجنة بشكل طبيعي في ظل ظروف الجاذبية الصغرى، مما يشير إلى أن التكاثر في الفضاء قد يكون ممكنًا بالنسبة للبشر أيضًا. ونشرت نتائج هذه الدراسة في المجلة العلمية iScience.

باستخدام صاروخ، تم إرسال أجنة الفئران المجمدة إلى محطة الفضاء الدولية في أغسطس 2021. وبمجرد وصولها إلى الفضاء، تمت إذابة الأجنة باستخدام جهاز خاص والسماح لها بالنمو في المحطة الفضائية لمدة أربعة أيام. ومن اللافت للنظر أن هذه الأجنة تطورت إلى الكيسات الأريمية، وهي الخلايا المبكرة التي تتطور في النهاية إلى جنين ومشيمة.

ولم يكن لقلة الجاذبية في الفضاء تأثير كبير على التطور الطبيعي لهذه الأجنة. وقام الباحثون بتحليل الحمض النووي وجينات الأجنة ولم يجدوا أي تغييرات كبيرة مقارنة بالأجنة التي تم تطويرها على الأرض. يشير هذا إلى أن الظروف الفريدة للفضاء لا تتعارض مع المراحل المبكرة من تطور الثدييات.

في حين أن هذا البحث يعد خطوة كبيرة إلى الأمام، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب لتأكيد جدوى التكاثر في الفضاء. تتضمن المرحلة التالية من هذه الدراسة زرع الكيسة الأريمية التي تم تطويرها في الجاذبية الصغرى في الفئران لتحديد ما إذا كان بإمكانها الولادة.

إن الآثار المترتبة على هذا البحث مهمة لاستكشاف الفضاء في المستقبل ومهام الاستعمار المحتملة. بما أن برنامج أرتميس التابع لناسا يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر وفي النهاية إلى المريخ، فإن فهم كيفية حدوث التكاثر في الفضاء أمر بالغ الأهمية للسكن في الفضاء على المدى الطويل.

تفتح هذه الدراسة إمكانيات جديدة لاستعمار الفضاء البشري وتدعم فكرة أن البشر يمكن أن ينشئوا مجتمعات مزدهرة خارج حدود الأرض. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم تأثيرات التعرض للجاذبية الصغرى لفترات طويلة على الصحة العامة للنسل المولود في الفضاء.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة؟

ج: النتيجة الرئيسية للدراسة هي أن أجنة الفئران تتطور بشكل طبيعي في ظروف الجاذبية الصغرى في محطة الفضاء الدولية.

س: ما هي الكيسة الأريمية وما سبب أهميتها في هذه الدراسة؟

ج: الكيسة الأريمية هي خلايا مبكرة تتطور إلى جنين ومشيمة. في هذه الدراسة، يُظهر تطور الكيسة الأريمية في ظروف الجاذبية الصغرى أن التطور المبكر للثدييات يمكن أن يحدث في الفضاء.

س: ما هي المنظمات التي أجرت الدراسة؟

ج: أجرى الدراسة باحثون من مركز التكنولوجيا الحيوية المتقدمة بجامعة ياماناشي ووكالة الفضاء الجوية اليابانية (JAXA).

س: ما هي آثار هذا البحث على استكشاف الفضاء واستعماره في المستقبل؟

ج: يشير هذا البحث إلى إمكانية تكاثر الثدييات في الفضاء، وهو أمر بالغ الأهمية للسكن في الفضاء على المدى الطويل ومهمات الاستعمار إلى القمر والمريخ.

س: ما هي التجارب الإضافية المطلوبة لتأكيد جدوى التكاثر في الفضاء؟

ج: تتضمن التجارب الإضافية زرع الكيسة الأريمية التي تم تطويرها في الجاذبية الصغرى في الفئران لتحديد ما إذا كان بإمكانها الولادة. وهذا سيؤكد ما إذا كان التكاثر قابلاً للتطبيق بالكامل في الفضاء.