تحديد النوى المجرية النشطة ذات الكتلة المنخفضة والخط العريض في الكون المبكر

تعد الثقوب السوداء الهائلة (SMBHs) سمة شائعة في مراكز المجرات الضخمة. ومع ذلك، فإن أصول هذه الثقوب السوداء الضخمة في بداية الكون لا تزال لغزا. تشير إحدى النظريات إلى أن الأجسام الصغيرة والمتوسطة الحجم نمت من أسلاف أصغر عن طريق تراكم الكتلة من خلال أقراص التراكم. هذه الثقوب السوداء الأصغر حجمًا، والمعروفة باسم "البذور"، تتراوح كتلتها من 100 إلى أكثر من 100,000 مرة كتلة الشمس. ولكن عند مراقبة أقدم الأجسام الصغيرة والمتوسطة الحجم، وجد الباحثون كتلًا تبلغ حوالي مليار مرة كتلة الشمس. تنحاز هذه الملاحظات نحو النجوم الزائفة الأكثر سطوعًا، فكيف يمكننا العثور على النجوم الزائفة الخافتة والثقوب السوداء ذات الكتلة الأقل التي قد تكون موجودة في الكون المبكر؟

يلجأ الباحثون إلى تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) للتغلب على هذا التحدي. باستخدام حساسية تلسكوب جيمس ويب الفضائي للأطوال الموجية القريبة من الأشعة تحت الحمراء، حددت دراسة حديثة نواتين مجرتين نشطتين (AGN) عند انزياح أحمر z>5، بعد حوالي مليار سنة من الانفجار الكبير. تم التعرف على هذه المجرات AGN، المعروفة باسم CEERS 2782 وCEERS 746، من خلال التحليل الطيفي NIRSpec من برنامج Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

ومن خلال دراسة أطياف النوى المجرية النشطة، تمكن الباحثون من تحليل خطوط الانبعاث المهمة وتحديد أن كلا الجسمين عبارة عن نوى نشطة عريضة النطاق. استخدم الباحثون مخططات النسبة الخطية للتمييز بين المجرات المجرية النشطة والمجرات التي تتشكل النجوم. ومع ذلك، لم تكن هذه المخططات قادرة على تصنيف CEERS 2782 وCEERS 746 بشكل نهائي بسبب انزياحهما الأحمر العالي ومعدنيتهما المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بحساب كتلة الثقوب السوداء فائقة الكتلة الموجودة في مركز هذه المجرات النشطة باستخدام خط انبعاث Hα. يمكن أن يؤثر التعتيم الناتج عن الغاز والغبار على هذه القياسات، مما قد يقلل من شأن كتلة الثقب الأسود.

يساعد اكتشاف CEERS 2782 وCEERS 746 على سد الفجوة بين عمليات رصد المجرات المجرية النشطة المحلية والكوازارات ذات الانزياح الأحمر العالي. توفر هذه النوى المجرية النشطة ذات الانزياح الأحمر الخافت معلومات قيمة عن الكون المبكر وتكوين الثقوب السوداء الهائلة. بينما يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي الكشف عن المزيد من الوحوش المخفية في الكون، فقد نكشف قريبًا عن الألغاز المحيطة بأصول هذه الأجرام السماوية الضخمة.

مصادر:

– ديل د. كوسيفسكي، ماسافوسا أونوي، كوهي إينايوشي، وآخرون. "الوحوش الصغيرة المخفية: التحديد الطيفي للكتلة المنخفضة والخط العريض AGN عند z> 5 مع CEERS." رسائل مجلة الفيزياء الفلكية، المجلد 919، العدد 1 (2021).

– مصدر الصورة: الشكل 1 والشكل 2 من الورقة المنشورة.