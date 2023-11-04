دش نيزك Taurid الجنوبي الغامض: مشهد يستحق المشاهدة

من المقرر أن يصل نشاط زخة الشهب المعروفة بسلسلة من الكرات النارية اللامعة إلى ذروتها خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يوفر فرصة مثالية لمراقبي النجوم لإلقاء نظرة على عرضها الساحر. الدش النيزكي الثوري الجنوبي، وهو جزء من تيار نيزك الثوريد، هو ظاهرة سماوية تحدث سنويًا بين سبتمبر ونوفمبر عندما تمر الأرض عبر تيار من الحطام الذي خلفه المذنب إنكي.

على عكس زخات الشهب الأخرى، مثل أوريون وبيرسيد، فإن تيارات شهب الثور تتحرك ببطء وتوفر رؤية أعلى. على الرغم من أنها قد لا تكون متكررة بشكل خاص، حيث تنتج حوالي خمسة نيازك فقط في الساعة، إلا أن النيازك التي تنتجها مشهورة بأنها كبيرة ومشرقة. عندما يكون كلا الفرعين الجنوبي والشمالي لتيار نيزك Taurid نشطين في نفس الوقت، يكون هناك زيادة في نشاط الكرة النارية.

سيكون برج الثور الجنوبي نشطًا في الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 ديسمبر، مع توقع ذروة رؤيته يومي الأحد والاثنين. من ناحية أخرى، ستبلغ ذروة الثورات الشمالية حوالي 11 و12 نوفمبر. ويمكن رؤية زخات الشهب هذه عمليًا في أي مكان على الأرض باستثناء القطب الجنوبي، مما يجعلها في متناول مجموعة واسعة من مراقبي النجوم.

لمشاهدة هذا المشهد السماوي، من الأفضل الخروج بعد منتصف الليل وقبل الفجر، عندما لا يتداخل القمر مع العرض. النقطة المشعة لزخة شهب الثور هي كوكبة الثور، والتي يمكن التعرف عليها من خلال النجم الأحمر الساطع المعروف باسم الدبران وعنقود الثريا النجمي. لا يحتاج المرء إلى أي معدات متخصصة للاستمتاع بهذا العرض الكوني؛ كرسي مريح وملابس دافئة كافية.

يحدث وابل شهب الثور عندما تتحرك الأرض عبر سحابة من الحطام الذي خلفه مذنب إنكي. مذنب إنكي، الذي اكتشفه بيير إف إيه ميتشين عام 1786 وسمي على اسم يوهان فرانز إنكي، لديه أقصر فترة مدارية لأي مذنب معروف. في كل مرة يعود مذنب إنكي إلى النظام الشمسي الداخلي، فإنه يتخلص من الجليد والصخور، مما يخلق تيارًا هائلاً من الحطام. وينتشر هذا الحطام عبر مساحة كبيرة من الفضاء، مما يستغرق الأرض وقتًا طويلاً للمرور عبره، مما يؤدي إلى ظهور توريدات شمالية وتوريدات جنوبية.

لذلك، ضع علامة على التقويم الخاص بك واستعد لعرض مذهل في سماء الليل. يَعِد وابل شهب Taurid الجنوبي بجذب انتباه مراقبي النجوم من خلال عرضه المضيء للعجائب السماوية.

أسئلة وأجوبة

1. متى سيكون زخات شهب توريد الجنوبية أكثر نشاطا؟

سيكون الدش النيزكي الجنوبي أكثر نشاطًا في الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 ديسمبر، مع توقع ذروة الرؤية يومي الأحد والاثنين.

2. كم عدد الشهب التي يمكن رؤيتها خلال زخة شهب الثور الجنوبي؟

في المتوسط، ينتج تيار نيزك Taurid الجنوبي حوالي خمسة نيازك في الساعة.

3. هل يمكن رؤية وابل شهب الثوريد من أي مكان على الأرض؟

يمكن رؤية وابل شهب Taurid من أي مكان تقريبًا على الأرض باستثناء القطب الجنوبي.

4. ما الذي يسبب زخات شهب الثور؟

يحدث وابل شهب الثور عندما تمر الأرض عبر سحابة من الحطام الذي خلفه المذنب إنكي، الذي يلقي الجليد والصخور في الفضاء في كل مرة يعود فيها إلى النظام الشمسي الداخلي.