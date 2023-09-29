يوم ساوث بورت المفتوح يعطي سكان ساوثلاند لمحة عن ما وراء الكواليس

يفتح South Port، الواقع في بلاف، نيوزيلندا، أبوابه للجمهور في نهاية هذا الأسبوع في يومه المفتوح نصف السنوي. ويهدف هذا الحدث، الذي تم تأجيله لمدة عام بسبب قيود كوفيد-19، إلى إتاحة الفرصة للأصدقاء والعائلات وعامة الناس لمعرفة ما يجري في الميناء والتعرف على عملياته اليومية.

يسر منسقة الحدث شارلوت سكولز مشاركة "خلية الحركة" مع الزوار، وخاصة الأطفال الذين ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف الأنشطة المختلفة وتجربة الميناء بشكل مباشر. بدءًا من الوقوف على زورق القطر وحتى مشاهدة الرافعة وهي تحرك الحاويات، سيكون هناك الكثير من الفرص المثيرة ليستمتع بها الجميع.

لقد أثار اليوم المفتوح اهتمامًا كبيرًا بالفعل، حيث تم حجز جميع مساحات الجولات السياحية في غضون خمسة أيام فقط من بدء البث المباشر. سيتطوع فريق مكون من 60 موظفًا في South Port للتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة خلال اليوم.

ستتاح للزوار فرصة التعرف على التفاصيل الدقيقة لعمليات الميناء، بما في ذلك إلقاء نظرة على مخازن التبريد وفرصة مشاهدة الآلات المتخصصة مثل مشغلي السجلات أثناء العمل. بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف ساوث بورت مركزًا ترفيهيًا في موقع مهرجان أويستر في بلاف، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بالأنشطة المجانية مثل الرسم على الوجه والقلاع النطاطة وأسترو بول وسيارات الجيب الصغيرة والموسيقى الحية.

على الرغم من أنه تمت المطالبة بجميع التذاكر المتاحة، إلا أنه لا تزال هناك فرصة للحضور من خلال الانضمام إلى القائمة الاحتياطية لعدم الحضور عند الساعة 9 صباحًا و11 صباحًا و1 ظهرًا في يوم الحدث. لا يمثل اليوم المفتوح لجنوب بورت فرصة للجمهور للاستمتاع فحسب، بل يمثل أيضًا فرصة للحصول على تقدير أعمق لمساهمة الميناء في المنطقة.

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