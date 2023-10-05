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الباحثون الكوريون الجنوبيون يحتجون على التخفيضات المقترحة من الحكومة لميزانية البحث

Byروبرت أندرو

أكتوبر 5، 2023
الباحثون الكوريون الجنوبيون يحتجون على التخفيضات المقترحة من الحكومة لميزانية البحث

ثار المجتمع العلمي في كوريا الجنوبية بعد اقتراح الحكومة بإجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية البحث الفيدرالية لعام 2024. وقد اشتهرت البلاد بمستوياتها المرتفعة من الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير (R&D)، لكن هذا الإعلان أثار مخاوف نادرة. غضب بين الباحثين

وتتعاون النقابات والجمعيات العلمية للاحتجاج على هذه التخفيضات، حيث ينظم الاتحاد الوطني لأبحاث العلوم والتكنولوجيا مؤتمرات صحفية ومسيرات ويكتب إلى الجمعية الوطنية على أمل الحصول على الدعم الشعبي. كما تم كتابة رسائل مفتوحة معارضة للخطط من قبل مجموعات مختلفة.

أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MSIT) في كوريا الجنوبية عن التخفيضات في 22 أغسطس، وهي المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود التي يتم فيها استهداف تمويل العلوم على وجه التحديد. ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن ميزانية البحث والتطوير في كوريا الجنوبية تمثل أكثر من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وكان رئيس البلاد قد أعلن في وقت سابق عن خطط للحفاظ على الإنفاق على البحث والتطوير عند 5% لتصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال البحث والتطوير. أفضل خمس دول في العالم للبحث.

دافعت وزارة تكنولوجيا المعلومات عن قرارها بالقول إنها تهدف إلى جعل نظام البحث والتطوير الحكومي أكثر كفاءة. ومن شأن التخفيضات المقترحة أن تقضي على المشاريع ذات الأداء الضعيف وتخفض التكاليف غير المباشرة مثل البنية التحتية والمعدات البحثية. وتخطط الوزارة لزيادة الاستثمار في مجالات محددة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مع تقليل دعم البحوث الأساسية لصالح المشاريع التعاونية الدولية.

وتقول الحكومة إن العلماء الكوريين لم يتعاونوا بنفس القدر الذي يتعاون به العلماء في أوروبا والولايات المتحدة، محليًا أو دوليًا. وبالتالي، فإنها تخطط لتوسيع ميزانية التبادل البحثي الدولي. ومع ذلك، يرى بعض الباحثين أن التعاون الدولي يتطلب أكثر من مجرد التمويل ويؤكدون على الحاجة إلى البنية التحتية والدعم المستمر.

تسببت التخفيضات المقترحة في الميزانية في مخاوف بشأن التعاون طويل الأمد والآفاق المستقبلية للخريجين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). هناك بالفعل تصور بأن المهن في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هي أقل استقرارا وأقل ربحية، ويمكن لهذه التخفيضات أن تعزز هذا التصور. علاوة على ذلك، فحتى لو لم يتم تنفيذ التخفيضات، فإن الضرر الذي لحق بالمعنويات والثقة في المستقبل قد حدث بالفعل.

مصادر:
– منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

By روبرت أندرو

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