تم اكتشاف موجات الكورس في قطاع الفجر من الغلاف المغناطيسي لعطارد

كشفت الملاحظات التي قامت بها المركبة الفضائية ميو، وهي جزء من مشروع بيبي كولومبو الدولي لاستكشاف الزئبق، عن حدوث موجات جوقة في قطاع الفجر من الغلاف المغناطيسي لعطارد. وكان هذا غير مؤكد في السابق بسبب الاختلاف الكبير في قوة المجال المغناطيسي بين الأرض وعطارد. واكتشفت الدراسة أيضًا أن موجات الجوقة هي القوة الدافعة وراء شفق الأشعة السينية لعطارد، والتي لم تكن مفهومة جيدًا في السابق.

عطارد، كونه الكوكب الأقرب إلى الشمس، يتأثر بشدة بالرياح الشمسية. قدمت البعثات السابقة مثل مارينر 10 وميسنجر رؤى قيمة حول المجال المغناطيسي لعطارد والغلاف المغناطيسي. تهدف المركبة الفضائية Mio، المجهزة بأداة موجة البلازما، إلى إجراء مزيد من التحقيق في البيئة الكهرومغناطيسية حول عطارد.

خلال رحلتين جويتين حول عطارد في أكتوبر 2021 ويونيو 2022، تم إجراء عمليات الرصد على ارتفاع حوالي 200 كيلومتر. على الرغم من ضجيج التداخل الصادر عن المركبة الفضائية نفسها، فإن مستوى الضوضاء الكهرومغناطيسية المنخفض للمركبة الفضائية ميو سمح باكتشاف موجات الجوقة. وُجد أن هذه الموجات تحدث بشكل موضعي في قطاع الفجر من الغلاف المغناطيسي لعطارد.

استخدم فريق البحث نظرية النمو غير الخطي لموجات الكورس لمعرفة سبب توليدها في قطاع الفجر. تم اكتشاف أن انحناء المجال المغناطيسي لعطارد، الذي شوهته الرياح الشمسية، لعب دورًا حاسمًا. في قطاع الفجر، حيث تكون خطوط المجال المغناطيسي أقل تأثراً بالرياح الشمسية، تنتقل الطاقة بكفاءة من الإلكترونات إلى الموجات الكهرومغناطيسية، مما يخلق الظروف الملائمة لتوليد موجات الجوقة.

تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية خطوط المجال المغناطيسي الكوكبي وتفاعلها مع الرياح الشمسية في فهم توليد موجات الجوقة. ستساهم الملاحظات التي تم إجراؤها خلال عمليات الطيران في فهم شامل لبيئة عطارد ومجموع الإلكترونات النشط. وتواصل المركبة الفضائية ميو رحلتها نحو عطارد، ومن المقرر أن تدخل مدارا حول الكوكب في عام 2025، حيث سيتم إجراء المزيد من الاستكشاف والمراقبة.

مصادر:

- مشروع بيبي كولومبو الدولي لاستكشاف الزئبق

– جامعة كانازاوا

- جامعة توهوكو

– جامعة كيوتو

- شركة ماجني ديزاين

– مختبر فيزياء البلازما، فرنسا

- CNES (وكالة الفضاء الفرنسية)

– معهد علوم الفضاء والملاحة الفضائية، جاكسا