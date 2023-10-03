يلاحظ العلماء الموجات الصوتية التي تتحرك عبر الكريستال الماسي

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا من خلال مراقبة الموجات الصوتية التي تتحرك عبر بلورة الماس باستخدام طريقة جديدة للأشعة السينية. استخدمت الدراسة التي أجراها باحثون من الجامعة التقنية في الدنمارك، مجهر الأشعة السينية لتصور الموجات الصوتية داخل بلورات بحجم ملليمتر بدقة غير عادية في نطاق أقل من البيكو ثانية.

ومن خلال استخدام هذه التقنية الرائدة، تمكن الفريق من التحقق من كيفية تسخين الطاقة الميكانيكية عبر أطر زمنية تتراوح من بيكو ثانية إلى ميكروثانية. لقد اكتسبوا رؤية مباشرة حول إنشاء وانتشار وتفرع وتبديد الموجات الصوتية الطولية والعرضية داخل الماس.

يحمل هذا البحث الرائد إمكانات هائلة لأنه يفتح إمكانية تصوير الأجسام الصلبة بسرعة مثل المعادن والسيراميك والصخور والعظام. ومع القدرة على مراقبة الموجات الصوتية بمثل هذه التفاصيل، قد يتمكن العلماء من اكتساب رؤى جديدة حول خصائص وسلوك المواد المختلفة، مما يؤدي إلى التقدم في مجالات مثل علوم المواد والهندسة والطب.

إن دراسة الموجات الصوتية داخل البلورات ليست جديدة، لكن القدرة على مراقبتها بمثل هذه الدقة والتفصيل تمثل تقدمًا كبيرًا. تسمح طريقة الأشعة السينية الجديدة هذه للعلماء بالتعمق في العالم المجهري للموجات الصوتية، والكشف عن تعقيدات سلوكها في المواد المختلفة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لهذا الاختراق تطبيقات عملية. على سبيل المثال، يمكن أن يكون التصوير السريع للأجسام الصلبة ذا فائدة كبيرة في أبحاث الطب الحيوي، حيث يساعد تصوير العظام والهياكل الداخلية في تشخيص الأمراض وعلاجها. وبالمثل، يمكن أن تجد هذه التقنية تطبيقات في الاختبارات غير المدمرة للمواد، مما يسمح بإجراء فحوصات سريعة ودقيقة لسلامة وجودة المكونات الصناعية.

وفي الختام، فإن مراقبة الموجات الصوتية التي تتحرك عبر بلورة الماس باستخدام طريقة مبتكرة للأشعة السينية تفتح آفاقًا جديدة لدراسة وفهم سلوك الموجات الصوتية داخل المواد. يحمل هذا الإنجاز إمكانات هائلة لمجموعة واسعة من التطبيقات العلمية والعملية، بما في ذلك التصوير السريع للأجسام الصلبة والتقدم في علوم المواد والطب.

مصادر:

– الجامعة التقنية في الدنمارك