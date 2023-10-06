طريقة جديدة تستخدم الموجات الصوتية لتشتيت أشعة الليزر دون الاتصال

تم تطوير تقنية رائدة تسمح بانحراف أشعة الليزر باستخدام الهواء فقط. ابتكر الباحثون شبكة غير مرئية مصنوعة من الهواء يمكنها تعديل شعاع الليزر وتغيير اتجاهه دون أي اتصال جسدي. لا تحمي هذه الطريقة المبتكرة شعاع الليزر من التلف فحسب، بل تحافظ أيضًا على جودته الأصلية.

تتضمن هذه التقنية استخدام موجات صوتية لتعديل الهواء الذي يمر فيه شعاع الليزر. يتم استخدام مكبرات صوت خاصة لإنشاء نمط من المناطق الكثيفة والأقل كثافة في الهواء، مما يشكل شبكة مخططة. تعمل شبكة الهواء هذه بشكل مشابه لشبكة بصرية، حيث تعمل على ثني ضوء الليزر وتغيير اتجاهه.

ومن خلال التحكم في تردد وشدة الموجات الصوتية، يستطيع الباحثون التحكم بدقة في انحراف شعاع الليزر. وفي الاختبارات المعملية الأولية، تمت إعادة توجيه نبضة ليزر الأشعة تحت الحمراء بنجاح بكفاءة بلغت 50 بالمائة. ويعتقد الباحثون أنه يمكن تحقيق كفاءات أعلى في المستقبل.

تتمتع هذه الطريقة بإمكانيات كبيرة للبصريات عالية الأداء. يمكن أن تتضرر العناصر البصرية التقليدية مثل المرايا والعدسات والمنشورات بسهولة بسبب أشعة الليزر القوية، مما يحد من استخدامها في التطبيقات عالية الطاقة. ومع ذلك، باستخدام هذه التقنية الجديدة، يمكن انحراف أشعة الليزر بطريقة تحافظ على الجودة دون أي اتصال جسدي، والتغلب على هذا القيد.

لا يقتصر تطبيق التحكم الصوتي لضوء الليزر في الغازات على إنشاء شبكات بصرية. ويعتقد الباحثون أن هذه الطريقة يمكن تطبيقها أيضًا على العناصر البصرية الأخرى مثل العدسات والأدلة الموجية. وهم يستكشفون حاليًا استخدام الغازات المختلفة للاستفادة من الخصائص البصرية والهندسية المختلفة.

تفتح هذه التقنية الرائدة الباب أمام تطبيقات واعدة، لا سيما كتحول سريع لأجهزة الليزر عالية الطاقة. كما أنه يمثل تحولًا كبيرًا في مجال البصريات، الذي اعتمد تقليديًا على المواد الصلبة للتحكم في الضوء. هذا الاتجاه الجديد لاستخدام الموجات الصوتية للتحكم في أشعة الليزر دون اتصال يوفر إمكانيات غير مسبوقة لمستقبل البصريات.

المصدر

– Nature Photonics: مجلة علمية مرموقة ومراجعة من قبل النظراء تركز على أبحاث الضوئيات.

– DESY: مركز أبحاث وطني في ألمانيا يقوم بتشغيل مسرعات الجسيمات المستخدمة لدراسة بنية المادة.

دوى: 10.1038/s41566-023-01304-ذ