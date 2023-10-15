الأصوات تحت أقدامنا: تم الكشف عن استقرار الصخور من خلال الأنماط الصوتية

اكتشف الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الأصوات المنبعثة من الصخور يمكن أن توفر معلومات قيمة حول استقرارها. ومن خلال تعريض الصخور لضغوط مختلفة في المختبر، وجد الفريق أن أنماطًا صوتية مختلفة، أو "بصمات أصابع"، ظهرت على أعماق ونقاط قوة مختلفة. على سبيل المثال، أصدرت عينات من الرخام "طفرات" منخفضة الطبقة تحت ضغوط منخفضة، في حين أدت الضغوط المرتفعة إلى حدوث فرقعات أعلى حدة. يمكن لهذه الأنماط الصوتية أن تساعد العلماء على تحديد المناطق غير المستقرة تحت سطح الأرض والتي قد تكون عرضة للزلازل أو الانفجارات. الدراسة، التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، لها أيضًا تطبيقات محتملة في حفر الطاقة الحرارية الأرضية، حيث يعد فهم سلوك الصخور أمرًا بالغ الأهمية.

غالبًا ما تتم مقارنة قشرة الأرض بقشرة التفاحة، بمستويات متفاوتة من القوة والثبات. الصخور القريبة من السطح هشة وتتكسر بسهولة، في حين أن الصخور الموجودة على أعماق أكبر يمكن أن تتدفق بسبب الضغوط والحرارة الهائلة. إن فهم "الانتقال من الهشاشة إلى الليونة" حيث تظهر الصخور خصائص الهشاشة والليونة أمر مهم لدراسة قوة الغلاف الصخري للأرض والتنبؤ بالزلازل. ومن خلال دراسة العيوب المجهرية داخل الصخور، مثل الشقوق والشقوق والمسام، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة لهذا التحول.

تم استخدام الموجات فوق الصوتية لرسم خريطة للعيوب المجهرية داخل الصخور عن طريق إرسال موجات صوتية من خلالها، والتي من شأنها أن ترتد وتعكس العيوب بطرق محددة. قدم هذا النهج معلومات قيمة حول أنماط العيوب داخل الصخور. في التجارب، تم تعريض أسطوانات رخام كرارا، وهي نفس المادة المستخدمة في تمثال ديفيد لمايكل أنجلو، لضغوط شديدة. تم إرسال نبضات الموجات فوق الصوتية من خلال العينات وتم تسجيل الأنماط الصوتية الناتجة. ووجد الباحثون أن هذه الأنماط الصوتية تتغير تبعا للضغط المطبق على الصخور.

يمكن لهذه الطريقة المبتكرة لدراسة الصخور من خلال الصوتيات أن تساعد الجيولوجيين على فهم سلوك الصخور على أعماق وضغوط مختلفة بشكل أفضل. ولديه القدرة على تحسين قدرتنا على التنبؤ بالزلازل والانفجارات، فضلا عن المساعدة في جهود الحفر بالطاقة الحرارية الأرضية. ومن الممكن أن توفر المزيد من الأبحاث في هذا المجال رؤى قيمة حول العلوم الأساسية لاستقرار الصخور والمساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل.

مصادر:

– المقال الأصلي بقلم جينيفر تشو، مكتب الأخبار بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا