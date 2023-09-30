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اكتشاف جديد: تلعب البروتينات البكتيرية دورًا حاسمًا في تكوين واستقرار الميثان

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 30، 2023
اكتشاف جديد: تلعب البروتينات البكتيرية دورًا حاسمًا في تكوين واستقرار الميثان

توصل الباحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا إلى اكتشاف رائد فيما يتعلق بتكوين واستقرار هيدرات الميثان. هذه الكتلات، المعروفة أيضًا باسم جليد الميثان، هي عبارة عن أقفاص جليدية صغيرة تحتفظ بغاز الميثان في مكانه تحت قاع البحر، مما يمنعه من دخول الغلاف الجوي. كشفت الدراسة، التي نشرت في مجلة PNAS Nexus، عن وجود فئة غير معروفة سابقًا من البروتينات البكتيرية التي تساهم في تكوين واستقرار هيدرات الميثان.

ووجد فريق البحث بقيادة جنيفر جلاس وراكيل ليبرمان، أن هذه البروتينات البكتيرية فعالة مثل المواد الكيميائية التجارية المستخدمة حاليًا في الحفر، ولكنها غير سامة وصديقة للبيئة وقابلة للتطوير. ويمكن أن يكون لهذا الاكتشاف آثار كبيرة على عمليات الحفر البحرية، حيث يمكن لجليد الميثان أن يسد الأنابيب ويسبب التجمد والتمزق. يمكن لهذه البروتينات أن تزيد من سلامة نقل الغاز الطبيعي وتساعد في البحث عن الحياة في النظام الشمسي.

بدأت الدراسة بفحص الرواسب المكتسبة من قاع البحر قبالة ساحل ولاية أوريغون. افترض الفريق أن الرواسب تحتوي على بروتينات تؤثر على نمو هيدرات الميثان، على غرار البروتينات المضادة للتجمد الموجودة في الأسماك والتي تساعدها على البقاء في البيئات الباردة. وباستخدام تسلسل الحمض النووي والمعلوماتية الحيوية، حدد الفريق جينات البروتينات الموجودة في الرواسب.

ثم استخدم العلماء علم البلورات بالأشعة السينية لتحديد بنية البروتينات، وأعادوا تكوين ظروف قاع البحر في المختبر لاختبار فعاليتها. ومن خلال محاكاة الديناميكيات الجزيئية، تمكن الفريق من تحديد الموقع المحدد الذي يرتبط فيه البروتين بمركبات الميثان.

يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول العمليات البيولوجية وراء استقرار هيدرات الميثان تحت البحر. يمكن أن يساعد فهم هذه الآليات في التخفيف من التحديات المرتبطة بمركبات الميثان أثناء عمليات الحفر البحرية والمساهمة في تطوير ممارسات أكثر أمانًا واستدامة. وتسلط الدراسة الضوء على أهمية التعاون متعدد التخصصات والبحث العلمي الأساسي في دراسة النظم الطبيعية للأرض.

المصدر: مركز أخبار جورجيا للتكنولوجيا

By غابرييل بوتا

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