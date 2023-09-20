تم العثور على بعض الحشرات العصوية العذرية تتزاوج في بعض الأحيان، مما يعزز تجمع الجينات

اكتشف فريق من علماء البيئة وعلماء الأحياء التطورية من جامعة لوزان في سويسرا أن بعض أنواع الحشرات العصية، المعروفة بقدرتها على التكاثر من خلال التوالد العذري، تنخرط أحيانًا في التزاوج لتعزيز تجمعها الجيني.

التوالد العذري هو شكل من أشكال التكاثر الذي يتطور فيه النسل من بيض غير مخصب. ويلاحظ في بعض اللافقاريات، بما في ذلك الحشرات العصية، وبعض النباتات. من خلال هذه الطريقة، تنتج الحشرات العصوية ذرية متطابقة وراثيا تكون في الغالب من الإناث، مع وجود ذكور في بعض الأحيان.

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الكائنات التي تعتمد فقط على التوالد العذري لديها تنوع جيني محدود، مما يجعل من الصعب عليها التكيف مع التغيرات البيئية. وفي ضوء المخاوف بشأن تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على الحشرات العصية، سعى فريق البحث إلى التحقق من كيفية استجابة هذه الحشرات لمثل هذه التغييرات.

لاستكشاف ذلك، جمع الباحثون عينات متعددة من أربعة أنواع من الحشرات العصوية العذرية من الحقل. وقاموا بتسلسل جينات ثماني مجموعات من هذه الأنواع واكتشفوا تنوعًا جينيًا منخفضًا في ستة مجموعات، مما يشير إلى فترات طويلة من التوالد العذري دون انقطاع.

ومع ذلك، في مجموعتين تنتميان إلى النوعين Timema douglasi وT. monikensis، وجد الباحثون دليلاً على وجود تنوع جيني أعلى من المتوقع في الأنواع غير المتزاوجة. يشير هذا إلى أن هذه الأنواع من الحشرات العصية تنخرط أحيانًا في ممارسة الجنس الخفي، حيث يحدث الإخصاب بعد التزاوج وغالبًا ما يؤدي إلى نسبة أعلى من الذكور.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن بعض الكائنات الحية، مثل الحشرات العصوية، قد يكون لديها القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية عن طريق تغيير استراتيجياتها الإنجابية. من خلال الانخراط في بعض الأحيان في التزاوج، يمكن لهذه الحشرات العصية التوالدية إدخال اختلافات وراثية جديدة في مجموعاتها، مما قد يزيد من قدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة.

بشكل عام، يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول السلوك الإنجابي والتنوع الجيني للحشرات العصوية العذرية وقدرتها على التكيف مع التحديات البيئية.

المصدر: وقائع الجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية (2023)

التعاريف:

– التوالد العذري: شكل من أشكال التكاثر حيث يتطور النسل من بيض غير مخصب. ويلاحظ في بعض اللافقاريات والنباتات.

– التنوع الوراثي: إجمالي عدد الخصائص الوراثية في التركيب الجيني للنوع، والتي تساهم في قدرته على التكيف والبقاء.

- الجنس الخفي: حدوث التزاوج والإخصاب في الأنواع التي يفترض أنها تتكاثر فقط من خلال التوالد العذري.

المصدر: وقائع الجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية (2023)، DOI: 10.1098/rspb.2023.0404