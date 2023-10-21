الماس يكشف أسرار تطور الأرض

كشفت دراسة حديثة أن الماس يمكن أن يقدم رؤى قيمة حول تطور الأرض. باعتباره أصعب المعادن الطبيعية المعروفة، يتمتع الماس بالقدرة على تحمل الظروف القاسية، بما في ذلك إنشاء وتدمير القارات العظمى. وركز الباحثون على الماس "فائق العمق" الذي تشكل منذ ملايين السنين تحت قارة غوندوانا العملاقة، مدفونًا عميقًا تحت سطح الأرض.

توفر هذه الماسات الفريدة أدلة مهمة حول تكوين واستقرار وحركة القارات العظمى، مما يسلط الضوء على "دورة القارة العملاقة" التي تحركها تكتونية الصفائح. ومن الصعب دراسة هذه الدورة بالوسائل التقليدية، حيث أن القشرة المحيطية حديثة العهد نسبيًا، كما أن القشرة القارية تقدم معلومات محدودة حول العمليات الجيولوجية العميقة.

وتضمنت الدراسة تحليل الماس وما يحتويه من سيليكات وكبريتيد صغيرة باستخدام سلسلة من التحليلات الكيميائية، بما في ذلك التحليل النظائري. وقد سمح ذلك للباحثين بتحديد تاريخ الماس، وكشف أنه تشكل قبل ما بين 650 و450 مليون سنة، تحت قاعدة غندوانا، عندما كانت القارة العملاقة تغطي القطب الجنوبي.

اكتشف الباحثون أنه أثناء تشكل الماس، أصبحت الصخور الموجودة بداخله طافية وتم نقلها جنبًا إلى جنب مع مادة الوشاح المندسة إلى قاعدة غندوانا، مما أدى إلى توسيع القارة العملاقة من الأسفل. وبمرور الوقت، عندما بدأت غندوانا في التفكك، وصل الماس إلى سطح الأرض من خلال الانفجارات البركانية العنيفة التي حدثت في ما يعرف الآن بالبرازيل وغرب أفريقيا.

تشير هذه النتائج إلى أن الماس كان "عالقًا" في قاعدة غندوانا وهاجر مع أجزاء مختلفة من القارة العملاقة أثناء انقسامها. تسلط الدراسة الضوء على أهمية الماس فائق العمق في فهم تكوين القارة وتطور الأرض. تلعب القارات دورًا حاسمًا في دعم الحياة على كوكبنا، وتساعدنا الأبحاث في هذا المجال على فهم كيفية تشكل القارات وتطورها ومساهمتها في الخصائص الفريدة للأرض.

ونشرت الدراسة في مجلة الطبيعة.

مصادر:

- طبيعة