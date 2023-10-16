حقق باحثون من جامعة موناش تقدمًا كبيرًا في فهم سلوك الشوائب الكمومية داخل المواد. تقدم دراستهم النظرية الدولية طريقة جديدة تسمى "التوسع الفيروسي الكمي"، والتي توفر نظرة ثاقبة للتفاعلات الكمومية المعقدة في أشباه الموصلات ثنائية الأبعاد.

لدراسة الشوائب الكمومية تطبيقات واسعة النطاق في الفيزياء، بدءًا من الإلكترونات في الشبكة البلورية وحتى البروتونات في النجوم النيوترونية. ويمكن لهذه الشوائب أن تتجمع معًا لتشكل أشباه جسيمات جديدة ذات خصائص معدلة، وتعمل كجسيمات حرة. ومع ذلك، فإن الوصف الدقيق لخصائص أشباه الجسيمات الجديدة يمثل تحديًا.

قام فريق جامعة موناش بتطوير التمدد الفيروسي الكمي (QVE)، وهي طريقة شائعة الاستخدام في الغازات الكمومية فائقة البرودة. ومن خلال دمج QVE في دراسة الشوائب الكمومية، ركز الباحثون على التفاعلات بين أزواج الجسيمات بدلاً من الأعداد الكبيرة منها، مما أدى إلى نموذج قابل للحل يلقي ضوءًا جديدًا على التفاعل بين الشوائب والمناطق المحيطة بها في أشباه الموصلات ثنائية الأبعاد.

يكون التمدد الفيروسي الكمي فعالاً بشكل خاص في درجات الحرارة المرتفعة ومستويات المنشطات المنخفضة في أشباه الموصلات. فهو يوفر نظرية دقيقة للأنظمة الكمومية المضطربة، مما يحل الجدل الدائر حول النموذج المناسب لشرح الاستجابة البصرية لأشباه الموصلات ثنائية الأبعاد.

هذا التقدم في فهم فيزياء الشوائب الكمومية لديه القدرة على توحيد النماذج النظرية المختلفة وفتح الأبواب لإمكانيات جديدة في تسخير التفاعلات الكمومية والتحكم فيها. يمكن أن تساعد الأفكار المكتسبة من هذا البحث في تطوير التطبيقات المستقبلية باستخدام مواد جديدة ثنائية الأبعاد.

المصدر: بريندان سي. مولكيرين وآخرون، التمدد الفيروسي الكمي الدقيق للاستجابة البصرية لأشباه الموصلات المنشطات ثنائية الأبعاد، رسائل المراجعة الفيزيائية (2023)

تنويه:

حل ألغاز الكم: رؤى جديدة في فيزياء أشباه الموصلات ثنائية الأبعاد (2، 2023 أكتوبر)

تم استرجاع 16 October 2023

من [المصدر]