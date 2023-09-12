يواصل كيوريوسيتي روفر استكشافه على المريخ

تنطلق المركبة الفضائية كيوريوسيتي، التي نشرتها وكالة ناسا على سطح المريخ، في عطلة نهاية أسبوع أخرى من الاستكشاف. ستشارك المركبة في مجموعة متنوعة من الأنشطة العلمية، مستفيدة من فرصة إجراء دراسة عن قرب للمناظر الطبيعية للمريخ.

تتضمن خطة عطلة نهاية الأسبوع علوم الاتصال في اليوم المريخي الأول، والقيادة في اليوم المريخي الثاني، والعلم عن بعد في اليوم المريخي الثالث. تم تكرار هذا النمط من الأنشطة في العديد من عطلات نهاية الأسبوع طوال رحلة كيوريوسيتي، لكن التضاريس المتغيرة باستمرار تضمن وجود شيء جديد دائمًا لاكتشافه.

سيتضمن اليوم المريخي الأول تحليل هدفين يقعان على مقربة من المركبة. سيتم تنظيف الهدف الأول، المسمى "Hydra"، باستخدام أداة إزالة الغبار (DRT) قبل فحصه بواسطة مطياف الأشعة السينية لجسيمات ألفا (APXS) وجهاز تصوير عدسة المريخ اليدوي (MAHLI). أما الهدف الثاني، المسمى "Dodoni"، فهو عبارة عن ميزة مقاومة مرتفعة ستتم دراستها أيضًا بواسطة APXS وMAHLI.

بالإضافة إلى ذلك، ستستمر أدوات الكيمياء والكاميرا (ChemCam) والكاميرات Mast Camera (Mastcam) في توثيق مرتفعات جيديز فاليس العليا، بالإضافة إلى دراسة قاعدة صخرية أخرى قريبة تسمى "ثاسوس" باستخدام التحليل الطيفي للانهيار المستحث بالليزر (LIBS). سوف يقوم Mastcam أيضًا بمراقبة تلة أورينوكو وكتلة ذات طبقات تسمى "روسكيو".

سيركز اليوم المريخي الثاني على الأنشطة العلمية قبل القيادة، بما في ذلك تحليل LIBS للعرق المظلم على نفس كتلة ثاسوس، والفسيفساء التي تلتقط مناظر للحافة الشرقية للفوهة، وملاحظات عن مساحة العمل القريبة وهدف مقاوم آخر يسمى "ميلوس". ستقوم أجهزة الاستشعار البيئية أيضًا بمراقبة نشاط شيطان الغبار وقياس عتامة الغلاف الجوي.

وسيتضمن اليوم المريخي الثالث عمليات رصد علمية عن بعد، مثل مسح شيطان الغبار وفيلم سحابة فوق الأفق في منتصف النهار. ستستخدم ChemCam برنامج الاستكشاف الذاتي لجمع العلوم المتزايدة (AEGIS) لتحديد هدف للتصوير. سيقوم كيوريوسيتي أيضًا بإجراء توصيف للغلاف الجوي في الصباح الباكر.

بينما تواصل المركبة كيوريوسيتي رحلاتها الوعرة عبر المناظر الطبيعية للمريخ، يتوقع العلماء بفارغ الصبر البيانات والصور القيمة التي ستستمر في تقديمها للاستكشاف المستمر لكوكبنا المجاور.

مصادر:

– NASA/JPL-Caltech – حقوق الصورة: NASA/JPL-Caltech – قدمت هذه المقالة المصدرية معلومات حول خطة عطلة نهاية الأسبوع لـ Curiosity على المريخ.

– تعريفات المصطلحات:

– سول: يوم مريخي، ويعادل 24 ساعة و39 دقيقة على الأرض.

– علم الاتصال: الأنشطة العلمية التي تنطوي على اتصال جسدي مباشر مع سطح المريخ، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الحفر.

- APXS: مطياف الأشعة السينية لجسيمات ألفا، وهو أداة للفضول تستخدم لتحديد التركيب العنصري للصخور والتربة.

- MAHLI: Mars Hand Lens Imager، وهي كاميرا على جهاز Curiosity يمكنها التقاط صور عالية الدقة لصخور المريخ وتربةه.

– ChemCam: أداة الكيمياء والكاميرا، التي تستخدم التحليل الطيفي للبلازما المستحث بالليزر لتحليل تركيبة الصخور والتربة من مسافة بعيدة.

– Mastcam: Mast Camera، وهو نظام كاميرا على كيوريوسيتي يوفر صورًا بانورامية ومجسمة لسطح المريخ.

- LIBS: التحليل الطيفي للانهيار المستحث بالليزر، وهي تقنية تستخدمها ChemCam لتحليل تكوين الصخور والتربة.

- ENV: أجهزة استشعار بيئية على كيوريوسيتي تقيس الظروف الجوية والعوامل البيئية الأخرى.

- AEGIS: الاستكشاف الذاتي لجمع المزيد من العلوم، وهو برنامج تستخدمه ChemCam لاختيار أهداف التصوير بشكل مستقل.