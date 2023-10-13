حبات التثبيت العكسية ذات المرحلة الصلبة لبناء مكتبة التسلسل عالي الإنتاجية

استكشفت دراسة حديثة نشرت في Zoonoses استخدام حبات التثبيت العكسي للمرحلة الصلبة (SPRI) لاستعادة الحمض النووي في بناء مكتبة التسلسل عالي الإنتاجية. قام الباحثون بالتحقيق في آثار نسبة حبة SPRI، ووقت الحضانة، ووقت الشطف على استعادة الأحماض النووية أثناء بناء مكتبات تسلسل الحمض النووي الريبوزي 16S كاملة الطول.

قارنت الدراسة آثار نسب حبة SPRI المختلفة، وأوقات الحضانة، وأوقات الشطف لثلاث كميات مختلفة من العينات الأولية. تم إجراء تجربة متعامدة لتحديد المزيج الأمثل من هذه العوامل.

وأظهرت النتائج أن وقت الحضانة كان له الأثر الأكبر على معدل الاسترداد لكميات العينة الأولية البالغة 1,500 نانوغرام و3,000 نانوغرام. أدى استخدام 0.8 × حبات SPRI، و15 دقيقة من الحضانة، و10 دقائق من الشطف إلى أعلى معدل استرداد.

تشير النتائج إلى أن وقت الحضانة يؤثر بشكل كبير على معدل الاسترداد في بناء مكتبة تسلسل الحمض النووي الريبوزي 16S كاملة الطول. توفر حبات SPRI طريقة قابلة للتطبيق لاستعادة أمبليكونز rDNA 16S كاملة الطول.

يوفر هذا البحث رؤى قيمة لتحسين استخدام حبات SPRI لبناء مكتبة التسلسل عالي الإنتاجية. يمكن أن تساهم النتائج في تطوير تقنيات تسلسل أكثر كفاءة ودقة.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذه الدراسة في المقالة التي تحمل عنوان "تحسين استخدام حبات التثبيت العكسية ذات المرحلة الصلبة من أجل بناء مكتبة تسلسل الحمض النووي الريبوزي 16S ذات الإنتاجية العالية والطول الكامل" المنشورة في Zoonoses.

المصدر: الأمراض الحيوانية المنشأ (2023). DOI: 10.15212/ZOOONOSES-2023-0007