حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

حبات التثبيت العكسية ذات المرحلة الصلبة لبناء مكتبة التسلسل عالي الإنتاجية

Byروبرت أندرو

أكتوبر 13، 2023
حبات التثبيت العكسية ذات المرحلة الصلبة لبناء مكتبة التسلسل عالي الإنتاجية

استكشفت دراسة حديثة نشرت في Zoonoses استخدام حبات التثبيت العكسي للمرحلة الصلبة (SPRI) لاستعادة الحمض النووي في بناء مكتبة التسلسل عالي الإنتاجية. قام الباحثون بالتحقيق في آثار نسبة حبة SPRI، ووقت الحضانة، ووقت الشطف على استعادة الأحماض النووية أثناء بناء مكتبات تسلسل الحمض النووي الريبوزي 16S كاملة الطول.

قارنت الدراسة آثار نسب حبة SPRI المختلفة، وأوقات الحضانة، وأوقات الشطف لثلاث كميات مختلفة من العينات الأولية. تم إجراء تجربة متعامدة لتحديد المزيج الأمثل من هذه العوامل.

وأظهرت النتائج أن وقت الحضانة كان له الأثر الأكبر على معدل الاسترداد لكميات العينة الأولية البالغة 1,500 نانوغرام و3,000 نانوغرام. أدى استخدام 0.8 × حبات SPRI، و15 دقيقة من الحضانة، و10 دقائق من الشطف إلى أعلى معدل استرداد.

تشير النتائج إلى أن وقت الحضانة يؤثر بشكل كبير على معدل الاسترداد في بناء مكتبة تسلسل الحمض النووي الريبوزي 16S كاملة الطول. توفر حبات SPRI طريقة قابلة للتطبيق لاستعادة أمبليكونز rDNA 16S كاملة الطول.

يوفر هذا البحث رؤى قيمة لتحسين استخدام حبات SPRI لبناء مكتبة التسلسل عالي الإنتاجية. يمكن أن تساهم النتائج في تطوير تقنيات تسلسل أكثر كفاءة ودقة.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذه الدراسة في المقالة التي تحمل عنوان "تحسين استخدام حبات التثبيت العكسية ذات المرحلة الصلبة من أجل بناء مكتبة تسلسل الحمض النووي الريبوزي 16S ذات الإنتاجية العالية والطول الكامل" المنشورة في Zoonoses.

المصدر: الأمراض الحيوانية المنشأ (2023). DOI: 10.15212/ZOOONOSES-2023-0007

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

وفاة مساعد تدريس في مدرسة ابتدائية بسبب السكتة الدماغية بسبب عدم تلقي العلاج في عطلة نهاية الأسبوع

أكتوبر 15، 2023 مامفو بريشيا
علوم

العثور على أكثر من 100 حيوان ثديي متوهج، بما في ذلك القطط

أكتوبر 15، 2023 روبرت أندرو
علوم

مجرة الدوامة: لقاء مجري

أكتوبر 15، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

وفاة مساعد تدريس في مدرسة ابتدائية بسبب السكتة الدماغية بسبب عدم تلقي العلاج في عطلة نهاية الأسبوع

أكتوبر 15، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

العثور على أكثر من 100 حيوان ثديي متوهج، بما في ذلك القطط

أكتوبر 15، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

مجرة الدوامة: لقاء مجري

أكتوبر 15، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

الأصوات تحت أقدامنا: تم الكشف عن استقرار الصخور من خلال الأنماط الصوتية

أكتوبر 15، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات