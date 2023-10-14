تظهر الدراسة أن أحداث الطقس الفضائي تعطل هجرة الطيور

سلطت دراسة حديثة الضوء على تأثير أحداث الطقس الفضائي على أنماط هجرة الطيور. مثلما يعتمد البشر بشكل متزايد على تطبيقات الملاحة، فقد وجد أن الطيور تعتمد على حاسة المغناطيسية الأرضية للتنقل خلال دورات هجرتها الطويلة. ومع ذلك، فإن الاضطرابات في المجالات المغناطيسية للأرض الناجمة عن الانفجارات الشمسية وغيرها من الاضطرابات الفضائية تشكل تحديات كبيرة لهذه الطيور المهاجرة.

على عكس البشر، يمكن للطيور والكائنات الحية الأخرى مثل السلاحف البحرية وسمك السلمون المرقط اكتشاف المجال المغناطيسي للأرض والاستجابة له. هذه القدرة ضرورية لهجراتهم لمسافات طويلة. بدون بوصلة موثوقة، تتنقل الطيور باستخدام حاسة الجيومغناطيسية الخاصة بها. ومع ذلك، خلال أحداث الطقس الفضائي، فإن اضطراب المجالات المغناطيسية الطبيعية للأرض يترك الطيور دون دليل يمكن الاعتماد عليه.

كشفت البيانات التي تم جمعها من محطات رادار الطقس دوبلر وأجهزة قياس المغناطيسية أنه خلال أحداث الطقس الفضائي هذه، تهاجر أعداد أقل من الطيور بنسبة 9-17٪ في الربيع والخريف. وتكون التحديات أكبر بالنسبة للطيور الليلية، حيث يتعين عليها التنقل باستخدام بوصلاتها غير الموثوقة في ظروف انخفاض الرؤية، مثل الطقس الملبد بالغيوم.

ووجدت الدراسة أن الاضطرابات المغناطيسية الأرضية العالية لا تقلل من عدد الطيور المهاجرة فحسب، بل تتسبب أيضًا في انجرافها بلا هدف مع الريح. تبذل الطيور التي تهاجر عبر السهول الكبرى في الولايات المتحدة خلال العواصف الشمسية القوية في الخريف جهدًا أقل لمحاربة الرياح المعاكسة، وغالبًا ما ينتهي بها الأمر بالضياع.

ومع اقتراب الشمس من ذروة دورة نشاطها الشمسي البالغة 11 عامًا، وإظهار نشاط متزايد بالفعل، تسلط الدراسة الضوء على العواقب المحتملة لهجرة الطيور. يمكن للعواصف الشمسية أن تثقل كاهل الأقمار الصناعية وأجهزة الراديو وشبكات الطاقة على الأرض، مما يؤدي إلى اضطرابات يمكن أن تكون قاتلة للعديد من أنواع الطيور.

يؤكد هذا البحث على أهمية فهم وتخفيف تأثير أحداث الطقس الفضائي على أشكال الحياة المختلفة. ومن خلال دراسة التأثيرات على هجرة الطيور، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للآثار الأوسع لاضطرابات الطقس الفضائي على النظم البيئية.

المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم