عاصفة شمسية مرعبة تضرب الأرض وتسبب تأثيرًا شديدًا

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت الأرض واحدة من أكثر العواصف الشمسية رعبًا منذ مارس 2023. وقد نجمت هذه العاصفة الشمسية عن طريق القذف الكتلي الإكليلي (CME) الذي تم توجيهه نحو منطقة الضربة الأرضية في 18 سبتمبر. وكانت هناك تكهنات حول ما إذا كانت قد حدثت أم لا. سواء ضرب الكوكب أم لا، لكنه لم يضرب الأرض فحسب، بل وصل أيضًا قبل يوم واحد من الموعد المتوقع. وكان تأثير هذه العاصفة الشمسية شديدا.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع SpaceWeather.com، لا يزال صدى المجال المغناطيسي للأرض يتردد من ضربة CME سريعة الحركة في 19 سبتمبر. وقد أدى ذلك إلى عاصفة مغناطيسية أرضية قوية من فئة G3، مما تسبب في رؤية الشفق القطبي من فرنسا إلى الساحل الغربي لفرنسا. الولايات المتحدة الامريكية. وصلت العاصفة إلى ذروتها مع ملاحظة الشفق الأحمر حتى في مناطق خطوط العرض الوسطى.

يمكن أن يكون لهذه العواصف الشمسية آثار مدمرة. وفي مارس/آذار، أدت عاصفة شمسية من فئة G3 إلى تأخير إطلاق صاروخ SpaceX وأدت إلى إغلاق منصات النفط في كندا بسبب زيادة الكهرباء الساكنة. ولديها القدرة على إتلاف الأقمار الصناعية، وتعطيل شبكات الاتصالات، بما في ذلك الهواتف المحمولة والإنترنت، وتشكل تهديدًا للإلكترونيات الأرضية وشبكات الطاقة.

كانت شدة هذه العاصفة الأخيرة كبيرة جدًا لدرجة أنه تمت ملاحظة عروض الشفق القطبي حتى في فرنسا، وهي منطقة أبعد بكثير جنوبًا من المعتاد. عادة، يمكن رؤية الشفق القطبي في أقصى الجنوب مثل أوريغون ونبراسكا في الولايات المتحدة.

ولرصد مثل هذه العواصف والتنبؤ بها، يلعب القمر الصناعي GOES-16، وهو جزء من سلسلة الأقمار الصناعية البيئية التشغيلية الثابتة بالنسبة للأرض (GOES)، دورًا حاسمًا. تم إطلاقه في عام 2016، وهو يوفر صورًا مستمرة وقياسات جوية لنصف الكرة الغربي للأرض، بما في ذلك الكشف عن البرق. وهو بمثابة أداة حيوية للتنبؤ بالطقس ومراقبة المناخ والتنبؤ بالطقس الفضائي.

تعد هذه العواصف الشمسية الأخيرة بمثابة تذكير بالقوى القوية المؤثرة في نظامنا الشمسي والحاجة إلى المراقبة المستمرة والاستعداد لتأثيراتها المحتملة.

التعاريف:

– القذف الكتلي الإكليلي (CME): انفجار هائل للرياح الشمسية والمجالات المغناطيسية المنبعثة من هالة الشمس.

– عاصفة مغنطيسية أرضية من فئة G3: عاصفة مغنطيسية أرضية قوية على نطاق يتراوح من G1 (ثانوي) إلى G5 (شديد).

- الأقمار الصناعية البيئية التشغيلية المستقرة بالنسبة إلى الأرض (GOES): الأقمار الصناعية التي تديرها وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) والتي توفر مراقبة مستمرة لطقس الأرض وبيئتها.

مصادر:

– موقع SpaceWeather.com

- ناسا

- نوا