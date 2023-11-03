الكشف عن الرقصة الغامضة للشفق النابض بالحياة

انكشف مشهد ساحر في سماء الليل فوق كندا، حيث بدت الأعمدة المضيئة بلون اليقطين وكأنها تتراقص على إيقاع أثيري. هذه الظاهرة غير العادية، الناجمة عن اصطدام عاصفة شمسية حديثة بالأرض، استحوذت على انتباه الخبراء ومراقبي السماء على حد سواء. ومع ذلك، أثارت الصورة لغزًا محيرًا: فالشفق القطبي ذو اللون البرتقالي يعتبر بعيد المنال للغاية، وفقًا لموقع Space.com.

الشفق القطبي، المعروف باسم الأضواء الشمالية أو الجنوبية، عبارة عن عروض آسرة للأضواء الملونة التي تحدث عندما تتفاعل الجسيمات عالية الطاقة الناتجة عن الرياح الشمسية أو الانبعاثات الكتلية الإكليلية مع الغلاف المغناطيسي للأرض وتنشط جزيئات الغاز في الغلاف الجوي العلوي. اعتمادًا على الجزيئات المثارة، تنبعث ألوان مختلفة من الضوء، مما يؤدي إلى ظهور باليه سماوي نابض بالحياة.

تقليديا، يظهر الشفق القطبي بظلال من اللونين الأحمر والأخضر، مستمدة من جزيئات الأكسجين على ارتفاعات مختلفة. عادة ما يحدث الشفق الأحمر على ارتفاعات أعلى من نظيراته الخضراء. ومع ذلك، يمكن للأحداث المتقطعة أيضًا أن تنتج شفقًا ورديًا ملحوظًا عندما يتم تحفيز جزيئات النيتروجين عن طريق اختراق الجزيئات الشمسية.

وعلى عكس لوحة الألوان النموذجية، كشفت الصورة الغامضة عن مزيج من الأضواء الحمراء والخضراء الواضحة لدرجة أنها ظهرت باللون البرتقالي، متحدية التوقعات العلمية. أفاد موقع Space.com أن التقارب النادر لهذه الأشكال لم يتم ملاحظته بمثل هذه الكثافة منذ عاصفة الهالوين الكبرى عام 2003.

وللتعمق أكثر في هذه الظاهرة، أوضح كيلمار أوكسافيك، خبير الشفق القطبي من جامعة بيرغن في النرويج، أن مزج الشفق الأحمر والأخضر يمكن أن يخلق وهمًا برتقاليًا، مما يخدع العين البشرية والكاميرا. هذه الحالات، على الرغم من أنها ممكنة من الناحية النظرية بسبب انبعاث جزيئات الأكسجين والنيتروجين لأطوال موجية برتقالية في ظل ظروف معينة، إلا أنها تظل نادرة بشكل استثنائي بسبب هيمنة الألوان المحيطة.

وتبقى الصورة الساحرة التي أسرت العالم وأثارت إحساسًا بالجمال المتسامي، شهادة غير عادية على الرقص المتناغم بين الأرض والكون. بينما نواصل كشف تعقيدات كوننا، تذكرنا هذه اللحظات العابرة من التألق السماوي بقدرة الكون المذهلة على المفاجأة والإلهام.

أسئلة وأجوبة

ما الذي يسبب الشفق؟

ينجم الشفق القطبي عن جسيمات عالية الطاقة من الرياح الشمسية أو اصطدام الكتل الإكليلية بالغلاف المغناطيسي للأرض وتنشيط جزيئات الغاز في الغلاف الجوي العلوي.

ما هي الألوان الشائعة للشفق؟

الألوان الأكثر شيوعًا للشفق هي الأحمر والأخضر، والتي تنتجها جزيئات الأكسجين المثارة على ارتفاعات مختلفة. ويحدث الشفق الأحمر على ارتفاعات أعلى من الشفق الأخضر.

هل يمكن أن يظهر الشفق باللون البرتقالي؟

على الرغم من أن الشفق القطبي ذو اللون البرتقالي ممكن نظريًا في ظل ظروف محددة، إلا أنه يعتبر نادرًا للغاية. إن الألوان الحمراء والخضراء السائدة المنبعثة من الجزيئات المثارة المحيطة بالأطوال الموجية البرتقالية المحتملة تجعل من المستحيل عمليا مراقبة الشفق البرتقالي.

متى كانت آخر مرة شوهدت فيها شفق نابض بالحياة يشبه اليقطين؟

شوهدت الشفق القطبي النابض بالحياة الذي يشبه اليقطين والذي يذكرنا بالصورة الأخيرة آخر مرة خلال عاصفة الهالوين الكبرى عام 2003.