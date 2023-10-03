التوهجات الشمسية واحتمالية حدوث العواصف الشمسية لضرب الأرض

وفقًا للتقارير الأخيرة، قد تتعرض الأرض قريبًا لخطر التعرض لعاصفة شمسية بسبب وجود بقعة شمسية غير مستقرة تسمى AR3450. وبينما تمكنت الأرض من تجنب العواصف الشمسية في الآونة الأخيرة، فقد حدث انقطاع للراديو نتيجة للانفجارات الشمسية. على الرغم من أن التوهج الشمسي من فئة M2.5 الذي حدث أمس لم يكن موجهًا نحو الأرض، إلا أن ظهور AR3450 مباشرة أمام كوكبنا أثار مخاوف بين الباحثين في مجال الطقس الفضائي.

توقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) احتمال حدوث انفجار شمسي في 3 أكتوبر، مما قد يؤدي إلى نشاط عاصفة شمسية قوية على الأرض. أفاد موقع SpaceWeather.com أن AR3450 يحتوي على مجال مغناطيسي "بيتا جاما"، والذي يؤوي الطاقة اللازمة للتوهجات الشمسية من الفئة M. وفي حالة حدوث هذا الانفجار، فقد يكون له تأثيرات جغرافية فعالة على الأرض.

أبلغ حساب Space Weather Live's X أيضًا عن انفجار بركاني M1.9 من نفس المنطقة. وفي حين أن كثافته لم تكن عالية، إلا أن هذا الحدث يسلط الضوء على احتمال النشاط العالي في منطقة البقع الشمسية. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا أن نرى ما إذا كانت توقعات NOAA ستتحقق.

إذا اندلع التوهج الشمسي، فقد يؤدي إلى انبعاث كتلي إكليلي (CME) يصل إلى الأرض، مما قد يؤدي إلى نشاط عاصفة شمسية مكثفة. يمكن أن يكون لهذه العواصف عواقب وخيمة، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالأقمار الصناعية، وتعطيل خدمات الاتصالات اللاسلكية مثل الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول، وحتى فشل شبكة الكهرباء. قد تتعطل أيضًا الإلكترونيات الموجودة على الأرض، بما في ذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب.

يلعب مرصد ديناميكيات الشمس التابع لناسا (SDO) دورًا حاسمًا في مراقبة أنشطة الشمس. يستخدم SDO أدوات مثل جهاز التصوير الهيليوزيمي والمغناطيسي (HMI)، وتجربة التباين الشديد للأشعة فوق البنفسجية (EVE)، ومجموعة تصوير الغلاف الجوي (AIA) لجمع البيانات حول الظواهر الشمسية المختلفة.

وبينما ننتظر نتائج تنبؤات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فمن الضروري أن نبقى يقظين ومستعدين للتأثيرات المحتملة للعواصف الشمسية. ستساعد المراقبة المستمرة لأنشطة الشمس في توفير التحذيرات في الوقت المناسب وضمان سلامة وموثوقية أنظمتنا التكنولوجية.

مصادر:

– موقع SpaceWeather.com

- طقس الفضاء لايف

- نوا

التعاريف:

– التوهج الشمسي: إطلاق مفاجئ وسريع ومكثف للطاقة من سطح الشمس.

– العاصفة الشمسية: اضطراب في الغلاف المغناطيسي للأرض ناجم عن تغيرات في الرياح الشمسية.

– البقعة الشمسية: بقعة داكنة على سطح الشمس مرتبطة بنشاط مغناطيسي قوي.