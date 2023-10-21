التأكيد على القيمة الذاتية للمرأة وتمكينها في حفل توزيع الجوائز

يجب على النساء أن يدركن قيمتهن الذاتية وأن يتغلبن على التكييف الاجتماعي الذي يحد من نموهن، وفقًا لما قاله نيجار شاجي، مدير مشروع مهمة Aditya L1 الشمسية في منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). وفي حديثها في حفل "جوائز التميز والمشاريع النسائية ومشاركة المعرفة" في تيروتشي، أثنت شاجي على الإنجازات النسائية وسلطت الضوء على أهمية تمكين المرأة لأنفسها.

كان هذا الحدث، الذي نظمته كلية الهندسة الإقليمية في تيروتشيرابالي - حديقة رواد الأعمال في مجال العلوم والتكنولوجيا (TREC-STEP)، جزءًا من مشروع لدعم منظمات المجتمع المدني في المشاريع المناخية، بتمويل من شبكة تمكين المساواة بين الجنسين للابتكار والتنمية المدعومة من الاتحاد الأوروبي. ريادة الأعمال (جيني).

ناقش شاجي التقدم المحرز في مهمة Aditya L1، والتي من المقرر أن تبدأ المدار نحو نقطة L1 Lagrange في يناير 2024. نقاط Lagrange هي مواقع في الفضاء تظل فيها الأجسام مستقرة. وشدد خطاب شاجي على ضرورة تعليم المرأة والاستقلال المالي وتربية أطفالها على احترام الجميع بغض النظر عن الجنس.

كما شددت على أهمية اعتماد التكنولوجيا الصديقة للبيئة ومساهمة رواد الأعمال في المشاريع المناخية في الحفاظ على البيئة. وذكر شاجي أنه على الرغم من وجود تحديات، إلا أنه ستكون هناك أيضًا فرص للتغيير.

ومن خلال تسليط الضوء على جهد الفريق وراء نجاح ISRO، أعرب شاجي عن التزام المنظمة بتمكين وتحسين حياة الأفراد. واختتم الحدث بتوزيع الجوائز على 30 سيدة أعمال من جميع أنحاء ولاية تاميل نادو، تقديراً لإنجازاتهن.

وبالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز، تم عقد دورة توجيهية حول التسويق الرقمي لرائدات الأعمال كجزء من البرنامج.

بشكل عام، كان هذا الحدث بمثابة منصة للاحتفال بإنجازات المرأة مع إلهامها وتشجيعها أيضًا على احتضان قيمتها الذاتية والسعي لتحقيق النمو الشخصي والمهني.

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