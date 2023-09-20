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تبدأ البعثة الشمسية الهندية Aditya L1 في دراسة جزيئات الرياح الشمسية من الفضاء

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 20، 2023
تبدأ البعثة الشمسية الهندية Aditya L1 في دراسة جزيئات الرياح الشمسية من الفضاء

بدأت المهمة الشمسية الهندية Aditya L1 بنجاح في دراسة الجسيمات النشطة في الرياح الشمسية القادمة من الفضاء، وفقًا لكبير علماء الفيزياء الفلكية الدكتور ديبيندو تشاكرابارتي. الرياح الشمسية هي التدفق المستمر للجسيمات المشحونة من الشمس والتي تتخلل النظام الشمسي. سيتم إجراء هذه الدراسة باستخدام مطياف الجسيمات الحرارية والطاقة Supra (STEPS)، وهو جزء من حمولة تجربة جسيمات الرياح الشمسية (ASPEX) من Aditya.

تعمل STEPS، التي طورها مختبر الأبحاث الفيزيائية (PRL) بدعم من مركز التطبيقات الفضائية (SAC) في أحمد آباد، ضمن المجال المغناطيسي للأرض منذ 10 سبتمبر. وخلال رحلتها إلى نقطة لاغرانج 1، والتي ستستغرق حوالي أربعة أشهر ستقوم STEPS بجمع بيانات عن الجزيئات النشطة في الرياح الشمسية. ستساهم هذه البيانات في الحفاظ على صحة وأداء الأصول الفضائية.

الهدف الرئيسي من STEPS هو دراسة بيئة الجسيمات النشطة من موقع المركبة الفضائية عند النقطة L1. ستعمل البيانات طويلة المدى من STEPS أيضًا على تعزيز فهم تغيرات الطقس الفضائي. مع ستة أجهزة استشعار تراقب في اتجاهات مختلفة، يقيس STEPS الأيونات فوق الحرارية والحيوية. وتساعد البيانات المجمعة العلماء في تحليل سلوك الجسيمات المحيطة بالأرض، خاصة في ظل وجود مجالها المغناطيسي.

تتجه مهمة Aditya-L1 الهندية، التي أطلقتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في 2 سبتمبر، نحو نقطة لاغرانج الأولى، التي تقع على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. نقاط لاغرانج، التي اكتشفها عالم الرياضيات جوزيف لويس لاغرانج، هي حيث توازن قوى الجاذبية بين جسمين بعضها البعض، مما يسمح للمركبة الفضائية بالبقاء في وضع مستقر.

مصادر:
– الدكتور ديبيندو تشاكرابارتي، أستاذ علوم الفضاء والغلاف الجوي في مختبر الأبحاث الفيزيائية (PRL)
- منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)

ملحوظة: المقالة الأصلية لم تتضمن عناوين URL محددة للمصادر.

By مامفو بريشيا

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