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تبدأ مهمة Aditya L1 الهندية بدراسة الرياح الشمسية من الفضاء

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 20، 2023
تبدأ مهمة Aditya L1 الهندية بدراسة الرياح الشمسية من الفضاء

بدأت مهمة Aditya L1 الهندية بنجاح في دراسة الجزيئات النشطة في الرياح الشمسية القادمة من الفضاء. تهدف المهمة إلى إجراء هذه الدراسة باستخدام مطياف الجسيمات الحرارية والطاقة Supra (STEPS)، والذي يعد جزءًا من حمولة Aditya Solar Wind Particle Experiment (ASPEX).
تم تطوير STEPS بواسطة مختبر الأبحاث الفيزيائية (PRL) بدعم من مركز التطبيقات الفضائية (SAC)، ويعمل منذ 10 سبتمبر ضمن المجال المغناطيسي للأرض. سيستمر الجهاز في العمل من الفضاء حيث يقوم Aditya L1 برحلته التي تستغرق أربعة أشهر إلى نقطة Lagrange 1، على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.
الهدف الرئيسي لـ STEPS هو دراسة بيئة الجسيمات النشطة من موقعها على النقطة L1. ستساعد هذه البيانات على تحسين صحة وأداء الأصول الفضائية وتوفير فهم أفضل لكيفية تغير الطقس الفضائي بمرور الوقت.
يشتمل نظام STEPS على ستة أجهزة استشعار تراقب اتجاهات مختلفة وتقيس الأيونات فوق الحرارية والحيوية. ومن خلال جمع البيانات خلال مدارات الأرض، يستطيع العلماء تحليل سلوك الجسيمات المحيطة بالكوكب، خاصة في ظل وجود المجال المغناطيسي للأرض.
تهدف مهمة Aditya-L2، التي أطلقتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في 1 سبتمبر، إلى الوصول إلى النقطة L1 باستخدام مناورة Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I). تعد نقطة L1 مهمة لعمليات رصد الطاقة الشمسية، حيث توازن قوى الجاذبية بين جسمين بعضها البعض، مما يسمح للمركبة الفضائية بالبقاء في وضع مستقر لفترة أطول من الزمن.
(المصدر: PRL وSAC، لم يتم توفير عناوين URL)

By غابرييل بوتا

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