المرصد الفضائي الشمسي الهندي Aditya-L1 في طريقه للوصول إلى نقطة لاغرانج-1 بين الشمس والأرض

أول مرصد فضائي شمسي في الهند، Aditya-L1، في طريقه بنجاح إلى Sun-Earth Lagrange Point-1 (L1)، التي تقع على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. خضعت المركبة الفضائية مؤخرًا لمناورة تصحيح المسار (TCM) في 6 أكتوبر، بعد هروبها من مجال تأثير الأرض.

كان TCM، الذي استمر 16 ثانية، ضروريًا لمحاذاة المركبة الفضائية مع مسارها المقصود نحو إدخال مدار الهالة حول L1. تم تقييم المسار بعد إجراء مناورة Trans-Lagrangian Point-1 (TL1I) في 19 سبتمبر 2023، والتي وضعت المركبة الفضائية في مسارها.

وذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، أن المركبة الفضائية Aditya-L1 بصحة جيدة، ومع استمرار رحلتها، سيتم تشغيل مقياس المغناطيسية مرة أخرى خلال أيام قليلة. مقياس المغناطيسية هو أداة تستخدم لقياس المجالات المغناطيسية لدراسة الانفجارات الشمسية والظواهر الشمسية الأخرى.

هذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها ISRO مركبة فضائية خارج مجال تأثير الأرض، وكانت الأولى هي مهمة Mars Orbiter Mission. أدى الهروب الناجح من تأثير الأرض في 30 سبتمبر إلى تجاوز Aditya-L1 مسافة قدرها 9.2 ألف كيلومتر.

تعد Aditya-L1 أول مهمة علمية مخصصة في الهند لدراسة الشمس. ويهدف إلى مراقبة التفاصيل الدقيقة لهالة الشمس وتغيرات مجالها المغناطيسي والرياح الشمسية والأنشطة الشمسية الأخرى. ستساهم البيانات القيمة التي يجمعها المرصد في تحسين فهمنا للشمس وتأثيرها على الطقس الفضائي.

مصادر:

- منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)