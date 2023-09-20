مهمة الطاقة الشمسية Aditya L1: جمع البيانات عن الجسيمات النشطة من الفضاء

في خطوة مهمة نحو فهم ديناميكيات الشمس وتأثيرها على الأرض، أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) المهمة الشمسية Aditya L1. تهدف هذه المهمة إلى جمع معلومات مهمة حول الجسيمات النشطة المنبعثة من الشمس وتأثيراتها على كوكبنا.

الجسيمات النشطة من الشمس، والمعروفة أيضًا باسم الجسيمات النشطة الشمسية (SEPs)، هي جسيمات مشحونة عالية الطاقة يتم إطلاقها أثناء التوهجات الشمسية وانبعاث الكتل الإكليلية. يمكن أن تشكل هذه الجسيمات تهديدًا للأقمار الصناعية ورواد الفضاء، بل وتعطل أنظمة الاتصالات على الأرض. ولذلك فإن دراسة سلوكهم والتنبؤ بوصولهم له أهمية كبيرة.

ستتمركز مهمة Aditya L1 عند نقطة L1 Lagrangian، وهي نقطة الجاذبية المحايدة بين الأرض والشمس. من هذا المنظر، سيكون للمركبة الفضائية رؤية متواصلة للشمس وستكون قادرة على مراقبة الهالة الشمسية والتوهجات الشمسية والأنشطة الشمسية الأخرى.

أحد الأهداف الرئيسية للمهمة هو دراسة آليات تسريع SEPs. ومن خلال تحليل أطياف الطاقة وتكوين هذه الجسيمات، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة للعمليات التي تنطوي عليها تسريعها وإطلاقها.

وستحمل المركبة الفضائية أيضًا أدوات لقياس الرياح الشمسية، وهي عبارة عن تيار من الجسيمات المشحونة التي تتدفق باستمرار من الشمس. إن فهم خصائص الرياح الشمسية سيساعد في التنبؤ بأحداث الطقس الفضائي وتأثيرها على الغلاف المغناطيسي للأرض.

ستتم مشاركة البيانات التي تم جمعها بواسطة Aditya L1 مع وكالات الفضاء الدولية والعلماء في جميع أنحاء العالم. سيعزز هذا التعاون فهمنا للشمس وتأثيرها على الطقس الفضائي، مما سيفيد في النهاية قطاعات مختلفة مثل الاتصالات وأنظمة الملاحة واستكشاف الفضاء.

مع إطلاق Solar Mission Aditya L1، انضمت الهند إلى مجموعة مختارة من الدول المشاركة في أبحاث الطاقة الشمسية. ولا تظهر هذه المهمة براعة الهند التكنولوجية فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على التزامها بالاستكشاف العلمي وفهم نظامنا الشمسي.

مصادر:

– منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)

– الجسيمات النشطة الشمسية (SEPs)

- الإكليل الشمسي

– الرياح الشمسية