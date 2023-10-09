كسوف الشمس والقمر: التواريخ والأوقات في عام 2023

كسوف الشمس والقمر هي أحداث سماوية تحدث عندما تتم محاذاة الشمس والقمر والأرض بطريقة معينة. توفر هذه الأحداث رؤية فريدة وآسرة للكون وقد فتنت البشر لعدة قرون.

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ويلقي بظلاله على الأرض، مما يحجب ضوء الشمس جزئيًا أو كليًا. ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة الآسرة في 14 أكتوبر 2023 في الهند. وسيحدث الخسوف من الساعة 11:29 مساءً إلى الساعة 11:34 مساءً بالتوقيت المحلي.

ومن ناحية أخرى، يحدث خسوف القمر عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد، مما يتسبب في مرور القمر إلى ظل الأرض. أثناء الخسوف الكلي للقمر، يكون القمر مغلفًا بالكامل بجزء من ظل الأرض الأكثر قتامة، والمعروف باسم الظل. وهذا يعطي القمر لونا محمرا. وسيحدث خسوف القمر القادم في 28 أكتوبر 2023، وسيكون مرئيًا في الهند، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من العالم مثل أمريكا وأوروبا الغربية وغرب إفريقيا.

وسيكون خسوف القمر مرئيا لمدة 15 دقيقة تقريبا ويمكن مشاهدته بالعين المجردة. سيحدث الكسوف الأقصى عند الساعة 1:45 صباحًا يوم 29 أكتوبر 2023.

ظواهر الكسوف هي أحداث مذهلة تمنحنا فرصة للتعجب من عجائب الكون. كما أنها توفر للعلماء فرصًا قيمة لدراسة وجمع البيانات حول جيراننا السماويين.

المصادر: ناسا

تعريفات: كسوف الشمس – حدث يمر فيه القمر بين الشمس والأرض، مما يتسبب في إلقاء ظله على الأرض.

خسوف القمر – حدث يدخل فيه القمر في ظل الأرض، مما يؤدي إلى ظهوره باللون الأحمر.