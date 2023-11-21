بحث جديد يشير إلى أن الطقس الفضائي لا يمكن التنبؤ به في المستقبل

اكتشف العلماء مجمعًا ضخمًا للبقع الشمسية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الطقس الفضائي في الأيام المقبلة. يمتد هذا المجمع المسمى AR3490-91-92 على مساحة أكبر من كوكب المشتري، وقد أثار مخاوف بين متتبعي الطقس الفضائي. أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تحذيرات من انقطاعات الراديو المعتدلة وضرورة الاستعداد لأبناء الأرض.

وقد وصفت الملاحظات السابقة من موقع Spaceweather.com هذه البقع الشمسية المعقدة ذات الأرقام الثلاثية بأنها هائلة، وتأخذ ثلاثة أرقام فقط لتسميةها. بعرض 200,000 ألف كيلومتر، ومليئة بـ 12 نواة مغناطيسية داكنة شديدة، تظهر هذه المنطقة علامات على توهج شمسي قوي من الفئة M، والذي يقع ضمن فئة القوة المتوسطة. على الرغم من أنها ليست شديدة مثل التوهجات الشمسية من الفئة X، إلا أنه حتى التوهجات الشمسية من الفئة M يمكن أن يكون لها تأثيرات ملحوظة على البيئة الفضائية للأرض إذا كانت الظروف مناسبة.

ويشعر الخبراء بالقلق بشكل خاص بشأن احتمال حدوث مشاعل شديدة من الدرجة X تنبعث من هذه المنطقة. تتمتع هذه الشعلات بإمكانية أكبر لتعطيل الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة إذا تم توجيهها نحو كوكبنا. ونتيجة لذلك، فإن المتنبئين في حالة تأهب قصوى لأي علامات على زيادة طفيفة في التوهجات من مجمع البقع الشمسية AR3490-91-92 في الأيام المقبلة.

وبالنظر إلى الحالة الراهنة للطقس الفضائي، يجب أن تظل المجموعات المختلفة مستعدة للتأثيرات المحتملة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. يجب على مراقبي السماء، ومشغلي الراديو، والبحارة، والمسافرين جوًا أن يكونوا يقظين في حالة ظهور توهج شمسي أو قذف كتلي إكليلي (انفجار بلازما) من الشمس وتفاعلها مع الأرض. إذا اصطدمت الجسيمات المشحونة بالمجال المغناطيسي لكوكبنا، فقد تتعرض أنظمة الملاحة وإشارات الاتصالات في مناطق خطوط العرض العليا للخطر.

في ضوء الأحداث الأخيرة، لاحظت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بالفعل انقطاعات طفيفة في الراديو بسبب الانفجارات الشمسية التي وصلت إلى مستوى العاصفة R1. ومن المتوقع أن تزداد وتيرة انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المحتمل أن تصل إلى مستوى R2 المعتدل. سيعتمد هذا إلى حد كبير على سلوك مجموعات البقع الشمسية AR3490-91-92 المتطايرة.

ومع عدم اليقين المحيط بأحوال الطقس الفضائي، من المهم للأفراد والمنظمات أن يظلوا على اطلاع وأن يتخذوا الاحتياطات اللازمة للتخفيف من الاضطرابات المحتملة الناجمة عن النشاط الشمسي. راقب المصادر الموثوقة لمعلومات الطقس الفضائي واستعد لمواجهة أي تحديات غير متوقعة في الأيام المقبلة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي البقعة الشمسية؟

ج: تشير البقع الشمسية إلى منطقة مظلمة وأكثر برودة على سطح الشمس ناتجة عن نشاط مغناطيسي مكثف.

س: كيف تؤثر التوهجات الشمسية على الأرض؟

ج: يمكن أن تؤدي التوهجات الشمسية إلى تعطيل البيئة الفضائية للأرض، مما قد يؤثر على الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة وعمليات الأقمار الصناعية. يمكن أن تؤدي التوهجات القوية إلى انقطاع التيار الكهربائي وتشكل مخاطر على رواد الفضاء في الفضاء.

س: ما هو القذف الكتلي الإكليلي (CME)؟

ج: الانبعاث الكتلي الإكليلي هو إطلاق هائل للبلازما والمجالات المغناطيسية من هالة الشمس. يمكن أن يؤدي إلى عواصف مغناطيسية أرضية ويحتمل أن يؤثر على المجال المغناطيسي للأرض.

س: كيف يمكن للأفراد البقاء على استعداد لمواجهة اضطرابات الطقس الفضائي؟

ج: يُنصح بالبقاء على اطلاع من خلال مصادر موثوقة للتنبؤ بطقس الفضاء، وفهم التأثيرات المحتملة، ووضع خطط طوارئ للأنشطة الحيوية التي قد تكون عرضة للاضطرابات الناجمة عن أحداث طقس الفضاء.