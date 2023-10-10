مراقبة التوهجات الشمسية باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي

قام الباحثون باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) بدراسة التوهجات الشمسية المنبعثة من النجم المتطاير، TRAPPIST-1، عن كثب. يمكن لهذه المعلومات الجديدة أن تساعد العلماء بشكل كبير في بحثهم عن الكواكب الخارجية التي تشبه الأرض وربما تدعم الحياة.

يقع TRAPPIST-40 على بعد حوالي 1 سنة ضوئية من الأرض، وهو موطن لسبعة كواكب معروفة، ثلاثة منها تقع في المنطقة الصالحة للحياة. على الرغم من صغر حجمه نسبيًا، إلا أن النجم ينتج عدة توهجات قوية يوميًا، ينبعث منها إشعاعات تمتد بعيدًا في الفضاء.

بقيادة وارد هوارد، زميل ناسا ساجان في قسم الفيزياء الفلكية وعلوم الكواكب في جامعة كاليفورنيا في بولدر، سجل الفريق سلسلة من التوهجات الشمسية الناشئة عن TRAPPIST-1 على مدى 27 ساعة. وباستخدام طريقة رياضية فريدة، تمكنوا من التمييز بين الضوء المنبعث من التوهجات والإشعاع المنتظم للنجم. سمحت نتيجة هذه العملية بالحصول على صور أكثر وضوحًا للكواكب وأغلفتها الجوية.

تعتبر مراقبة الكواكب الخارجية مثل تلك الموجودة حول عوالم TRAPPIST-1 السبعة أمرًا صعبًا نظرًا لبعدها الكبير. ولا يستطيع علماء الفيزياء الفلكية دراسة هذه الكواكب إلا عندما تمر أمام نجومها المضيئة المضيفة. ومع ذلك، عندما يُظهر النجم قدرًا كبيرًا من الفوضى مثل نظام TRAPPIST-1، تصبح هذه المهمة أكثر صعوبة.

لأول مرة، استخدم الفريق تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمراقبة التوهجات الصادرة عن نظام TRAPPIST-1 في أطوال موجية محددة من ضوء الأشعة تحت الحمراء. من خلال هذه الطريقة، التقطوا التطور التفصيلي لأربعة توهجات على مدار عدة ساعات، وشهدوا سطوعها المتزايد، وذروتها، ثم تعتيمها لاحقًا.

نجح الباحثون في إزالة حوالي 80% من ضوء التوهج من ملاحظاتهم، مما أتاح جمع بيانات أكثر دقة عن الكواكب السبعة التابعة للنجم. علاوة على ذلك، يمكن تطبيق هذا النهج على أنظمة النجوم القريبة المماثلة، مما يوسع معرفتنا بالأجواء الجوية للكواكب الخارجية.

قال وارد هوارد: "بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تمكنا فيها من البحث عن كواكب تدور حول نجوم أخرى تتمتع بأنواع الغلاف الجوي الثانوي التي يمكن أن تجدها حول الأرض أو الزهرة أو المريخ على سبيل المثال. "

يمثل هذا البحث الأخير خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لفهم الكواكب الخارجية وقدرتها على استضافة حياة خارج كوكب الأرض.

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– التعاريف: JWST: تلسكوب جيمس ويب الفضائي. الكواكب الخارجية: الكواكب خارج نظامنا الشمسي.

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