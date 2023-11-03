النشاط الشمسي يثير التكهنات حول عاصفة شمسية صغيرة

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت الأرض سلسلة من التوهجات الشمسية وانقطاعات الراديو مع اقتراب الشمس من ذروة دورتها الشمسية. وأثارت هذه الأحداث تكهنات حول احتمال حدوث عاصفة شمسية صغيرة، من المقرر أن تتكشف غدا، 4 نوفمبر.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، انفجر توهجان شمسيان من الفئة M على جانب الشمس المواجه لكوكبنا. وأصدرت هذه الشعلات إشعاعات فوق بنفسجية شديدة أدت إلى انقطاع التيار اللاسلكي على الموجات القصيرة، مما أثر على الاتصالات في أجزاء من الأمريكتين وأفريقيا.

علاوة على ذلك، تشير التقارير الواردة من موقع SpaceWeather.com إلى أنه من المتوقع أن تضرب الأرض غدًا قذفتين كتليتين إكليليتين. في حين أن كلا من الانبعاث الإكليلي الإكليلي يعتبران غير مهمين بشكل فردي، فإن تأثيرهما المشترك يمكن أن يؤدي إلى عاصفة جيومغناطيسية طفيفة من فئة G1، ومن المحتمل أن تشكل ما يعرف باسم "آكلي لحوم البشر CME".

على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون هذه العاصفة الشمسية المتوقعة صغيرة الحجم، إلا أنها قد تسبب اضطرابات مثل عروض الشفق القطبي وانقطاع موجات الراديو. وقد يؤثر ذلك على اتصالات البحارة والطيارين وطياري الطائرات بدون طيار ومشغلي الراديو الهواة.

ويُعزى انقطاع الراديو الأخير الذي لوحظ على الأرض إلى انفجارات منفصلة للتوهجات الشمسية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الانفجارات قد أطلقت أي موجات CME. ويراقب العلماء الوضع عن كثب، ومن المتوقع أن تتوفر المزيد من المعلومات قريبًا.

يعد فهم النشاط الشمسي وتأثيره على الأرض مجالًا مهمًا للدراسة. لجمع البيانات الأساسية، يقوم مرصد ناسا لديناميكيات الطاقة الشمسية (SDO) بمراقبة الشمس منذ عام 2010. وهو مجهز بجهاز التصوير الهليوسيزمي والمغناطيسي (HMI)، وتجربة التباين الشديد للأشعة فوق البنفسجية (EVE)، ومجموعة التصوير الجوي (AIA). يوفر SDO رؤى قيمة حول الغلاف الشمسي والإكليل والمجال المغناطيسي.

وبينما نستعد للتأثيرات المحتملة للعاصفة الشمسية الصغيرة القادمة، يؤكد الخبراء على أهمية البقاء على اطلاع واتباع أي إرشادات تقدمها الجهات المعنية لضمان سلامة الأفراد وسلاسة تشغيل الصناعات المختلفة.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي العاصفة الشمسية؟

تشير العاصفة الشمسية إلى اضطراب في المجال المغناطيسي للشمس مما يؤدي إلى إطلاق كمية كبيرة من الطاقة في الفضاء. وعندما تصل هذه الطاقة إلى الأرض، فإنها يمكن أن تسبب اضطرابات في المجال المغناطيسي لكوكبنا، مما يؤدي إلى تأثيرات مختلفة مثل الشفق القطبي واضطرابات في أنظمة الاتصالات.

2. ما هي القذفات الكتلية الإكليلية (CMEs)؟

المقذوفات الكتلية الإكليلية هي انفجارات ضخمة للبلازما والمجال المغناطيسي من هالة الشمس، وهي غلافها الجوي الخارجي. يمكن لهذه المقذوفات أن تنتقل عبر الفضاء، وإذا تقاطعت مع المجال المغناطيسي للأرض، فيمكن أن تسبب عواصف مغناطيسية أرضية وتعطل الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة وأنظمة الاتصالات.

3. كيف يساهم مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا (SDO) في أبحاث الطاقة الشمسية؟

مرصد ناسا لديناميكيات الطاقة الشمسية (SDO) هو مركبة فضائية تراقب الشمس لجمع بيانات حول النشاط الشمسي. تساعد أدواتها، مثل جهاز التصوير الهليوسيزمي والمغناطيسي (HMI)، وتجربة التباين الشديد للأشعة فوق البنفسجية (EVE)، ومجموعة تصوير الغلاف الجوي (AIA)، العلماء على فهم الظواهر التي تحدث على سطح الشمس، ومراقبة التوهجات الشمسية والانفجارات، ودراسة ظواهر الشمس. التأثير على مناخ الأرض والطقس الفضائي.