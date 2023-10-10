يثير انفجار التوهج الشمسي مخاوف من حدوث عاصفة شمسية محتملة

أثار ثوران التوهج الشمسي الأخير في منطقة البقع الشمسية AR3452 مخاوف بشأن احتمال حدوث عاصفة شمسية. في حين أن التوهجات الشمسية السابقة خلال الأيام العشرة الماضية لم تسفر عن أي تأثير كبير على الأرض، إلا أن الانفجار الأخير لفت انتباه العلماء.

ورصد مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا الانفجار الذي حدث في الطرف الشرقي للشمس. تم تسليط الضوء على شدة الحدث من خلال حساب X الرسمي لموقع Space Weather Live، وهو موقع ويب يراقب العواصف الشمسية وغيرها من الظواهر المتعلقة بالطقس الفضائي.

نتيجة للأشعة فوق البنفسجية الشديدة الناجمة عن التوهج الشمسي، حدث انقطاع طفيف في الراديو فوق أستراليا ونيوزيلندا. ربما أثر هذا الانقطاع المؤقت على اتصالات طياري الطائرات بدون طيار والبحارة والطيارين والمستجيبين للطوارئ.

ولحسن الحظ، حدث الانفجار على حافة الطرف الشرقي للشمس، ومن المحتمل أن يتجنب أي تأثير مباشر على الأرض. ومع ذلك، فإن المسار الدقيق لأي قذف كتلي إكليلي (CME) مرتبط بالثوران لم يتم تحديده بعد. ستوفر نماذج التنبؤ بالعواصف الشمسية تنبؤات وتحدد ما إذا كانت الأرض ستشهد أي تأثيرات.

تشير شدة التوهج الشمسي إلى أنه حتى لو حدثت عاصفة شمسية، فمن المرجح أن تكون حدثًا بسيطًا. ومع ذلك، حتى يتوفر المزيد من المعلومات، من المهم مراقبة الوضع عن كثب.

تقوم وكالات الفضاء المختلفة، مثل وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، بمراقبة نشاط الشمس عن كثب. يلعب القمر الصناعي DSCOVR التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) دورًا مهمًا في تتبع وقياس الجوانب المختلفة للشمس وغلافها الجوي. ويتم بعد ذلك تحليل هذه البيانات بواسطة مركز التنبؤ بالطقس الفضائي لتقديم التنبؤات والتنبؤات.

في الختام، في حين أن ثوران التوهج الشمسي الأخير يثير مخاوف بشأن عاصفة شمسية محتملة، فإن تأثيرها على الأرض لا يزال غير مؤكد. إن الرصد والتحليل المستمر من قبل وكالات الفضاء سيوفر رؤى قيمة حول الوضع.

مصادر:

– مرصد ناسا لديناميكيات الطاقة الشمسية

- Space Weather Live (حساب X الرسمي)

- القمر الصناعي DSCOVR بواسطة NOAA

– مركز التنبؤ بالطقس الفضائي