لا توجد عواصف شمسية في الأفق: عطلة نهاية أسبوع هادئة للمجال المغناطيسي للأرض

في نهاية هذا الأسبوع، يمكن للأرض أن تتوقع مجالًا مغناطيسيًا هادئًا وغير مضطرب، حيث لا توجد انبعاثات كتلية إكليلية (CMEs) تهدد كوكبنا. ومع ذلك، هناك وافد جديد على الساحة الشمسية لفت انتباه المتنبئين في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

تحتوي هذه البقعة سريعة النمو، المعروفة باسم البقعة الشمسية AR3451، على أكثر من عشرة نوى داكنة، اثنان منها أكبر من الأرض نفسها. على الرغم من أن اتجاهه بعيدًا عن الأرض يجعل عمليات الرصد المغناطيسية غير حاسمة، إلا أنه يظهر تكوينًا مغناطيسيًا معقدًا من فئة "دلتا"، مما يشير إلى احتمال حدوث توهجات شمسية قوية.

التوهجات الشمسية هي انفجارات من الطاقة تنطلق خلال الأحداث الشمسية مثل الانبعاثات الجماعية والتوهجات السطحية. هذه الدفعات من الطاقة، التي تتكون من جسيمات مشحونة، بما في ذلك البروتونات والإلكترونات، تنتقل عبر الفضاء وتتفاعل مع الغلاف المغناطيسي للأرض عند وصولها إلى كوكبنا. يمكن أن يؤدي هذا التفاعل إلى تأثيرات مختلفة مثل الشفق القطبي، واضطرابات في إشارات الراديو، وأعطال الأقمار الصناعية، واضطرابات محتملة في شبكة الطاقة.

أصبحت مراقبة التوهجات الشمسية والعواصف ممكنة بفضل أنظمة الأقمار الصناعية المتقدمة مثل NOAA وTESIS، إلى جانب مختبرات الطقس الدولية. توفر هذه الشبكات تحديثات في الوقت الفعلي عن النشاط الشمسي، مما يساعد علماء الفلك وعشاق الطقس الفضائي على البقاء يقظين.

على الرغم من أن نهاية هذا الأسبوع تبدو خالية من العواصف المغناطيسية الأرضية، إلا أن الطبيعة غير المتوقعة للتوهجات الشمسية تستدعي المراقبة المستمرة. مع تطور البقعة الشمسية AR3451، سيراقب الباحثون عن كثب سلوكها المغناطيسي. ترقبوا التحديثات حول هذا المشهد السماوي.

المصدر: spaceweather.com