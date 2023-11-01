مقال جديد: استكشاف روائع النشاط الشمسي والشفق القطبي

في وسط عالم الفضاء المتغير باستمرار، حدثت ظاهرة رائعة: تم حفر "وادي النار" الضخم في نصف الكرة الجنوبي للشمس. هذا الحدث المذهل، الذي كشف عنه موقع spaceweather.com، حدث بسبب انفجار هائل لخيوط مغناطيسية من الشمس. يمتد هذا المشهد المذهل الذي يبلغ عرضه حوالي 6,200 ميل (10,000 كيلومتر) وأطول بعشر مرات، وقد أسر العلماء ومراقبي السماء على حد سواء.

هذه الخيوط المغناطيسية، والتي تتكون من غاز أو بلازما مكهربة، ترتفع فوق سطح الشمس. إنها تنسج بمهارة عبر الغلاف الجوي للشمس، وتستجيب بسهولة للمجال المغناطيسي للشمس. ومع ذلك، عندما يصبح المجال المغناطيسي غير مستقر، تنهار هذه الخيوط المعلقة بشكل أنيق، مسببة انفجارات رائعة من الضوء والطاقة.

وصف عالم الفيزياء الشمسية الشهير كيث سترونج الثوران بأنه تسارع تدريجي، مما أدى إلى ثوران بقوة هائلة. ومن خلال المراقبة الدقيقة، يعمل العلماء على التأكد مما إذا كان هذا الانفجار قد أدى إلى قذف كتلة إكليلية (CME)، حيث يتم دفع البلازما المشحونة من هالة الشمس إلى الفضاء. ستوفر مرصد ناسا الشمسي والغلاف الشمسي (SOHO) قريبًا بيانات مهمة لتحديد ما إذا كانت الأرض في مسار هذه العاصفة الكونية. إذا وجدت الأرض نفسها في متناول الانبعاث الإكليلي، فإن القوة الساحرة وطاقة الرياح الشمسية الممغنطة قد تثير عرضًا رائعًا للشفق القطبي في الأيام المقبلة.

الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم الأضواء الشمالية والجنوبية، يزين السماء نتيجة اصطدام جزيئات عالية السرعة من الشمس بالغلاف الجوي العلوي للأرض. تتحرك بسرعة مذهلة تصل إلى 45 مليون ميل في الساعة (72 مليون كيلومتر في الساعة)، ويتم إعادة توجيه هذه الجسيمات المكهربة بواسطة المجال المغناطيسي للأرض، وتتدفق نحو القطبين. عند دخولها الغلاف الجوي للأرض، فإنها تثير ذرات وجزيئات الغازات، والتي تولد بعد ذلك الظاهرة المذهلة التي نعرفها باسم الشفق القطبي.

إن رقصة الأضواء الساحرة، الشبيهة برقصة أضواء النيون، متشابهة بشكل ملحوظ من حيث المبدأ. مثلما تعمل أضواء النيون من خلال الإثارة وإطلاق الطاقة في ذرات الغاز، فإن الشفق القطبي يسحرنا بمجموعة من الألوان التي تعتمد على خليط الغاز الموجود في الغلاف الجوي. ومع مضينا قدمًا في موسم الشفق القطبي الحالي، يتوقع الخبراء تصاعدًا في العروض الساحرة مع اقترابنا من الذروة المتوقعة للنشاط الشمسي المعروفة باسم "الحد الأقصى للطاقة الشمسية".

أسئلة وأجوبة:

س: ما الذي يسبب "وادي النار" على الشمس؟

ج: إن "وادي النار" الهائل الموجود على سطح الشمس قد نحت بسبب انفجار خيط مغناطيسي كبير.

س: ما هي الشفق القطبي؟

ج: الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم الأضواء الشمالية والجنوبية، عبارة عن عروض مبهرة للضوء الطبيعي تحدث عندما تتفاعل جزيئات عالية السرعة من الشمس مع الغلاف الجوي للأرض.

س: كيف يتكون الشفق القطبي؟

ج: يتشكل الشفق القطبي عندما تثير الجسيمات المشحونة كهربائياً القادمة من الشمس ذرات الغاز والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى انبعاث الضوء الملون.

س: ما هي العوامل التي تؤثر على لون الشفق؟

ج: يتأثر لون الشفق القطبي بخليط الغازات الموجود في الغلاف الجوي للأرض.

س: متى يمكننا أن نتوقع ذروة نشاط الشفق القطبي؟

ج: من المتوقع أن تشتد حدة الشفق القطبي مع اقترابنا من "الحد الأقصى للطاقة الشمسية"، مما يدل على ذروة النشاط الشمسي خلال الدورة الشمسية التي تبلغ 11 عامًا تقريبًا.